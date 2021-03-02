Bebek plasentası nedir? Plasenta işlevi nedir, ne işe yarar? Bebek plasentası yenir mi?

Halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen bebek plasentası, bebeğin ana rahmine girdikten doğuma kadar ona eşlik eder. Dolayısıyla bebeğin gelişiminde önemli bir yeri vardır. Peki, Bebek plasentası nedir? Plasenta işlevi nedir, ne işe yarar? Bebek plasentası yenir mi? Bebek plasentası hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında!

Halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen bebek plasentası, bebeğin ana rahmine girdikten doğuma kadar ona eşlik eder. Dolayısıyla bebeğin gelişiminde önemli bir yeri vardır. Bununla birlikte anne ve bebek arasındaki işlevselliği de hayati bir öneme sahiptir. Bebeğin göbek kordonu ile bağlı olduğu plasenta 9 ay boyunca bebeğin gelişimine eşlik eder. 9 ayın sonunda göbek kordonunun kesilmesiyle plasenta ve bebek arasındaki bağ kopar. Ve bu geçici organın işlevi sona erer.Peki, Bebek plasentası nedir? Plasenta işlevi nedir, ne işe yarar? Bebek plasentası yenir mi? Bebek plasentası hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin.

BEBEK PLASENTASI NEDİR?

Plasenta, anne ve fetüse ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organdır. Bu organ geçici bir organdır. Bir sperm tarafından döllenen yumurta hücresi ikiye, dörde ve sonra sekize bölünerek hızla büyümeye başlar. Ve bu işlemin gerçekleşmesi için yüklü miktarda besin ihtiyacı vardır. Besin maddelerini anneden alabilmek için, embriyo hücrelerinden bir kısmı plasentayı oluştururlar. Plasenta anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapıdır. Plasenta yeni hücre gruplarının yani dokuların oluşması için gerekli olan besinleri ve oksijeni özenle seçer ve bunları bebeğe taşırken, atık maddeleri ayırarak onları da annenin vücuduna gönderir.

Rahmin içi, fetüsü koruyan amniyon sıvısı ile kaplıdır. Amniyon sıvısı olmadan bir bebeğin anne karnında gelişmesi mümkün değildir. Bu sıvı sayesinde, hem anne ve bebek birbirlerinden faydalanırlar hem de korunmuş olurlar. 12 haftalık olduğunda ceninin kendi kan dolaşım sistemi gelişmiştir. Ancak oksijen ve besinlerin alımı, karbondioksit ve atıkların gönderilmesi için hâlen annesine bağımlıdır. İki dolaşım sistemi arasındaki değiş tokuş kanlar karışmadan gerçekleşmelidir, yoksa sonuç ölümcül olabilir.

Peki bahsedilen bebek plasentası nasıl bir yapıya sahiptir. Geçici olan ve bebel için hayatı öneme sahip plasentanın yapısı aşağıdaki gibidir.

Plasenta yapısı

Plasentayı betimleyen bir çizim

-İnsanlardaki plasenta yaklaşık 22 cm ve 2-2,5 cm kalınlığındadır.

-Genellikle 500 gram ağırlığındadır

-Rengi koyu kırmızımsı-mavi veya açık kırmızı bir renge sahiptir.

-Fetüse 55–60 cm uzunluğundaki kordon ile bağlıdır. Kordonda iki umbilikal arter ve bir ven bulunur.

Plasentanın yüzeyinden dallanan damarlar, hücrelerin kalın olduğu bir tabakayla kaplı bir ağ içerisine bölünerek girerler. Bunun sonucunda villöz ağaç yapıcıkları oluşur. Anne tarafında bu villöz ağaç yapıları "Kotiledon" denilen loblara dönüşür. İnsan plasentası disk şeklindedir ancak bu biçim diğer memeliler arasında farklılık gösterir.

PLASENTA İŞLEVİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Plasenta, anne ile bebek arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bebeğin göbek kordonu ile bağlı olduğu plasenta 9 ay boyunca bebeğin gelişimine eşlik eder. 9 ayın sonunda göbek kordonunun kesilmesiyle plasenta ve bebek arasındaki bağ kopar. Ve bu geçici organın işlevi sona erer. Bebek Plasentasının başlangıçta birtakım önemli işlevlere sahip olduğunu biliyoruz. İşte plasentanın işlevleri..

-Plasentanın temel görevleri arasında gaz değişimini sağlamak, vardır. - Besinleri bebeğe getirirken, atık maddeleri bebekten alıp anneye taşır ve bebeğin büyümesinde önemli rol oynayan bazı hormonları salgılanmasını sağlar. -Plasenta glikoz, amino asit, yağ asitleri, kalsiyum ve D vitamini, oksijen ve bağışıklıktan sorumlu olan immunoglobulin G'yi (IgG) anneden bebeğe iletirken, karbondioksit ve diğer atık maddeleri bebekten alıp anneye transfer eder. - Plasenta annenin kanında bulunabilecek bir enfeksiyonun bebeğe bulaşmasını önleyen bariyer görevi de görmektedir. - Son olarak, annenin kullandığı bazı ilaçların, sigaranın içerisindeki zararlı maddelerin de plasentadan geçip bebeğe ulaştığı akılda bulundurulmalıdır.

BEBEK PLASENTASI YENİR Mİ?

Bebek plasentası hakkında bu tip bir sorunun mevcut olması tuhaf karşılanabilir. Böyle bir sorunun varlığı bazı diğer memelilerin plasentalarını yemesinden geliyor.

Dünyadaki birçok memeli, bebeklerini doğurduktan sonra kendi plasentalarını yiyerek tüketmektedir. Bu bilgiden yola çıkan bazı kaynaklar, insan plasentasının da çeşitli faydaları olduğunu iddia etmektedir. Plasenta yemenin, bilimsel olarak bir faydası ispatlanmadı. Ancak bazı anneler doğumdan sonra plasentalarını kurutarak veya çeşitli yöntemlerle pişirerek tüketmeyi tercih ediyor. En çok tercih edilen yöntem, plasenta enkapsülasyonu olarak bilinen, plasentanın kurutulup toz haline getirilerek kapsüllere doldurulması işlemidir. Her gün bu kapsüllerden tüketen annelerin lohusa depresyonu ve benzeri sorunları daha az yaşadığına, daha fazla süt ürettiğine inanılıyor.