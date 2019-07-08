Bebek Bukalemunların Şirinlik Ötesi 10 Fotoğrafı

Bukalemun önceleri bu kadar popüler değildi Türkiye'de. Özelliği olan renk değiştirme ise hemen hemen hepimizin aklındaydı. Şimdi ise çok sayıda kişi evinde bukalemun besliyor. Bukalemunların bebek halleri ise harika…

Mehmet Karaca, Igor ve Lorinda'nın fotoğraflarının da aralarında olduğu bu karelerde bukalemunların küçük hallerinin ne kadar tatlı olduğunu göreceksiniz.

1- Bukalemun olmak güzel bir şey gibi

2- Cancas

3- Chris Minihane

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6- Igor Siwanowicz çok sayıda fotoğrafın sahibi olan bir bukalemun aşığı

7- Igor Siwanowicz

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9- Lorinda Taylor'ın objektifinden

10- Mehmet Karaca'nın mutlu arkadaşları çektiği an

http://www.boredpanda.com/cute-baby-chameleons/