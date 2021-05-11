Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 4 gün önce doğan bebeğini hastaneden çıktıktan sonra boş bir arsaya bırakan ve ölümüne neden olan yabancı uyruklu anne N.H.A. (17), polis ekiplerince gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 4 gün önce doğan bebeğini hastaneden çıktıktan sonra boş bir arsaya bırakan ve ölümüne neden olan yabancı uyruklu anne N.H.A. (17), polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, dün Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerinde arsada şişe toplayan bir kişi çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Bebeğin hareketsiz halde olduğunu fark eden kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 günlük olduğu öğrenilen erkek bebek hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğin kim ya da kimler tarafından boş arsaya bırakıldığını tespit etmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Salihli'de son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye alan ekipler, göbek kordon bağından annenin yabancı uyruklu N.H.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Yeşilova Mahallesi yakınlarında anne ve kardeşleri ile birlikte yaşayan N.H.A. ve amcasının oğlu olduğu iddia edilen A.A.'yı (20) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden anne N.H.A. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAMİLELİĞİNİ AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan yabancı uyruklu annenin tercüman huzurunda alınan ifadesinde, hamileliğini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve hastanedeki doğumun ardından bebeği boş arsaya bıraktığını söyledi. Öte yandan, N.H.A.'nın eşinin ise yurtdışında olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI