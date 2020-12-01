Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

Konya'da 2,5 aylık bebeğini yastıkla boğarak öldüren kadın, cinayeti "Mama yedirdikten bir süre sonra ağlamaya başladı. Sussun diye çocuğun yüzüne yastık kapattım. Ağlamaya devam edince yastığı bastırdım" sözleriyle itiraf etti. Mahkeme kadının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Kaynak ile taraf avukatları katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, "Sanık Kaynak'ın olay tarihinde 2,5 aylık bebeğini emzirdikten sonra uyuması için yatırdığı, bebeğin uyumayıp ağlaması üzerine beşikte bulunan yastığı, susması için sırt üstü yatan bebeğin yüzüne kapattığı, bebek bağırdığı halde yastığı 10-15 dakika kadar yüzünde tuttuğu, bebeğin sesinin kesilmesi üzerine sanığın yastığı kaldırdığında bebeğin nefes almadığını gördüğü anlaşılmıştır." ifadesini kullandı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ "Sanığın, maktul bebeği yastıkla boğmak suretiyle öldürdüğü ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" değerlendirmesinde bulunan duruşma savcısı, Kaynak'ın "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Ebubekir Kaya, esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmanın hazırlanması için süre vererek, duruşmayı erteledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor