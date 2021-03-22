BBP Yakutiye ilçe kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi Erzurum Yakutiye İlçe Teşkilatı ilçe kongresini yapıldı. Tek liste halinde yapılan ilçe kongresinde Büyük Birlik Partisi Yakutiye İlçe Başkanı Ercan Yanmaz oldu.

Büyük Birlik Partisi Erzurum Yakutiye İlçe Teşkilatı ilçe kongresine Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz ve İl yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Yönetim ve denetim raporları okunarak ibra edildi.

İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, "Büyük Birlik Partisi 28 yıldır Türk siyasi tarihinde aktif olan partiyiz. Millet ve devlet menfaatini önde tutan ve bu uğurda liderini şehit vermiş tek siyasi partiyiz. Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu Genel Başkanımızın dediği gibi fedakarlık değil feda olmak üzere göreve talip olduk. Büyük Birlik Partisi Türk siyasinde denge noktasındadır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bugüne kadar Büyük Birlik Partisinin çizgisi misyonu ve vizyonu aynı olarak Muhsin Yazıcıoğlu duruşuna ve sevdasına uygun olarak devam edecektir." dedi

Kongrede konuşma yapan Büyük Birlik Partisi Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Ercan Yanmaz, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini üye sayısını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yanmaz, "Türkiye'deki siyasi duruşu ile kadroları ile temiz mazisi ile halkımızın gönlünde taht kurmuş bir siyasi harekettir. Büyük Birlik Hareketini halkımızla buluşturacağız. Önümüzdeki seçimlere iddialı bir şekilde çalışacağız ve Büyük Birlik Partisi'nin muktedir iktidarını gerçekleştireceğiz. Erzurum İçin yapılması gereken ne varsa gece gündüz demeden koşacak, gerektiğinde yöneticilerle halkımız arasında köprü olacağız. Sorunları çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi; 'Dik duracağız, düz yürüyeceğiz, doğru konuşacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı