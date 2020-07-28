BBP'li belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP'li belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi

2019 Mahalli İdareler Seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden seçimi kazanan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in partileriyle ilişiği kesildi.

BBP'li belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi
28.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:29

2019 Mahalli İdareler Seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden seçimi kazanan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in partileriyle ilişiği kesildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanlığı yaptığı yazılı açıklama ile yaşanan süreci kamuoyuna duyurdu.

BBP Erzurum İl Başkanlığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Birlik Partisi kuruluşundan bugüne değin ilkeleri ve değerlerini hiçbir unsura karşı değiştirmemiş ve duruşundan taviz vermemiştir. Partimiz; siyasal etik kurallarının sadece yönetilenleri değil en bariz şekilde yönetenleri de bağladığı hakikatinden yola çıkarak gücün caydırıcılığı ve dayanılmaz cazibesine aldanıp, hak ve doğru bildiği yoldan asla ve kat'a vazgeçmeden, dünyevi tüm beklentilerin uzağında olarak bugüne kadar tabanına ve seçmenine verdiği doğruluk, dürüstlük, samimiyet, şeffaflık ve adalet ahdine sadık kalarak siyasal hayatını devam ettirmiştir. Bugüne kadar seçmenin ve dolayısıyla halkın iradesine sonsuz saygı duyan, her seçim döneminde amacını barajı değil sıratı geçmek şiarıyla değerlendiren, ilçe ve yöre halklarının beklentilerine yönelik öncelikleri dikkate alan partimiz bu süreçte de aynı beklentilerle hareket etmiş ve bundan sonra da aynı şekilde hareket edecektir.

Bizler için önemli olan bir ilçeyi, bir belediyeyi hatta bir ülkeyi liyakatsiz, adaletsiz ve hukuksuz olarak yönetmek değil, gerekirse bir kişi dahi olsa bir gönlü yapmak, verilen sözlerin arkasında durabilmek ve adına siyaset denilen kamu mallarının yönetim ve dağılımını belirleme düzeninde halkın malını ve hakkını koruyarak bu dağılımı ve hizmeti dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin herkese sosyal statüsü ve siyasal düşüncesini umursamadan eşit ve adil bir şekilde dağıtmak, hakkı ile halka verilen sözlerin arkasında durup vaat edilenlerin icrası için tüm imkanları seferber etmektir.

Geldiğimiz noktada Büyük Birlik Partisi; 2019 Mahalli İdareler Belediye seçimlerinde, seçmeninin teveccühü ile şehrimiz Erzurum'un iki güzide ilçesi olan Tortum ve Oltu ilçelerini bariz bir üstünlükle hak ettiği bir şekilde kazanmış, seçim sonrası bu ilçelerimizdeki çalışma ve işleyişi, ilçe halkına ve seçmenine karşı bir mesuliyet bilinci doğrultusunda takip etmiştir.

2019 Mahalli İdareler Seçiminde Tortum ve Oltu ilçelerimizde seçimi kazanan belediye başkanlarımız, partimizin ilkelerine aykırı bir şekilde başka partilere geçme düşüncesiyle bir takım görüşmelerde bulunmuşlardır.

Daha ilk günden itibaren haberdar olduğumuz bu durum Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanlığımızca takip edilmiş ve son anda adı geçen belediye başkanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Yapmakta oldukları bu girişimlerin partimizin siyasi etiğine uymadığı, gerek partimizi gerekse kendilerine oy vermiş Tortumlu ve Oltulu vatandaşlarımızı küçük düşürmeye, incitmeye yönelik bir eylemin asla kabul edilemeyeceğinden hareketle istifaları istenmiştir.

Üzerimize yüklenen bu sorumluluğun ağırlığının bilinciyle bizlere teveccüh eden Oltu ve Tortum ilçe halkımızın bu onurlu duruşuna zeval gelmemesi adına yine yöre halkımızın hakkını korumak ve kendilerini hiç bir koşulda yarı yolda bırakmayacağımız sözünü bir daha yineleyerek Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın istifaları kabul edilmiştir.

Demokrasi ve istişareden ödün vermeyen, aldığı tüm kararları meşveret ilkelerine uygun bir şekilde ifa ederek iradesini bu kaideler üzerine ortaya koyan hareketimiz, 27 yıldır devletten bir kuruş dahi hazine yardımı almadan yöneticilerinin ve teşkilatlarının helal kazancı, dava ve yol arkadaşlarının fedakarlıkları ile dünya siyaset tarihinde bir ilki başararak bugüne kadar alnına bir kara çalınmadan ebedi genel başkanını bu ilkeler uğrunda şehit vererek günümüze kadar mevcudiyetini korumuştur ve bundan sonrada mevcudiyetini bu ilkeleri koruyarak devam ettirecektir" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Güncel
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Güncel
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
16 yaşındaki çocuk tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
16 yaşındaki çocuk tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor
Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Özlem Zengin Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Ozan Güven Dilan Çıtak Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha İzmir Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: BBP'li belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 14:29:52. #1.15#
title