BBP Ordu Kadın Kolları Başkanından Destici'ye ziyaret
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BBP Ordu Kadın Kolları Başkanından Destici'ye ziyaret

BBP Ordu Kadın Kolları Başkanından Destici'ye ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, filyasyon ekibiyle yaşadığı tartışmada polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin girişimleri sonucu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yümlü, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret ederek, desteği için teşekkür etti. Hem kendisi hem de partisi açısından gündeme bu şekilde gelmekten büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Yumlu, olayı duyduğu andan itibaren, bu sürecin her noktasında kendisine sahip çıkarak yardımcı olan ve üzüntüsünü paylaşan Destici'ye teşekkür etti. Yümlü ayrıca yaşananların herhangi bir politik yönünün olmadığını söyledi.

Destici ise, "Hiç kimse toplum sağlığıyla ilgili kurallardan muaf değildir. Her açıklamamızda, pandemiyle ilgili kurallara riayet edilmesini ve kamu görevlilerine yardımcı olunmasını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir arkadaşımızın pandemiyle ilgili tedbirlere riayet etmemesini elbette hoş görmeyiz. Ancak özellikle bir kadına yöneltilen fiziki ve psikolojik şiddetin gerekçesi olamaz" dedi.

BBP Ordu Kadın Kolları Başkanından Destici'ye ziyaret
BBP Ordu Kadın Kolları Başkanından Destici'ye ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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