BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı (2) - Haberler
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BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı (2)

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı Salondan ve katılımcılardan görüntüler BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı.

Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı. (2)

BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı (2)

BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı (2)

BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı (2)

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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