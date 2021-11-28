BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı (2)
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı Salondan ve katılımcılardan görüntüler BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı.
Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yesevi'den Taceddin'e Alperen Ocakları Kurultayı'na katıldı. (2)