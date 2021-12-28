BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Destici, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğraflarını seçen Destici, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraf karesini oyladı.

Spora ilgisi olduğunu, yağlı güreşleri de mümkün olduğunca takip etmeye çalıştığını belirten BBP Lideri Destici, "Sporda tercihim, yağlı güreşlerdeki iki güreşçimiz arasında geçen müsabakadaki bir kare oldu." dedi.

Çocukların kendisini çok etkilediğini söyleyen Mustafa Destici, "Bangladeş fakir bir ülke. Çocuklar burada gerçekten bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu kare yaşam mücadelesi adına büyük bir örnek. Bir tarafta insanlar varlık içerisinde diğer taraftan ise maalesef insanlar yokluk çekiyor. Onun için bu fotoğraf beni ziyadesiyle etkiledi." diye konuştu.

Çocukların savaşta en ağır faturayı ödediğini vurgulayan Mustafa Destici, "Bu tür fotoğraf gerçekten benim ciğerlerimi parçalıyor, üzülüyorum. Onun için haber kategorisinde de bu kareyi seçtim." ifadelerini kullandı.

AA'nın savaş ve çatışma bölgelerindeki fotoğrafları tüm dünyaya servis ettiğini ifade eden Destici, foto muhabirlerini tebrik etti.