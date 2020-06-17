BBP'den, AK Parti'den CHP'ye üye transferi iddiası
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BBP'den, AK Parti'den CHP'ye üye transferi iddiası

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, İl Genel Meclisinde, yeterliliği bulunmamasına rağmen komisyonlarda BBP yerine CHP'li üyelere yer verildiğini ileri sürdü, AK Parti'yi mecliste CHP'ye üye transferi yapmakla suçladı.

BBP'den, AK Parti'den CHP'ye üye transferi iddiası
17.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:06

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, İl Genel Meclisinde, yeterliliği bulunmamasına rağmen komisyonlarda BBP yerine CHP'li üyelere yer verildiğini ileri sürdü, AK Parti'yi mecliste CHP'ye üye transferi yapmakla suçladı. Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ise iddiaları doğrulamadı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut parti binasında düzenlediği basın açıklamasında il genel meclisindeki komisyonlarda üye belirlemesinde hukuksuzluklar yapıldığını dile getirip konuyu yargıya taşıyacaklarını dile getirdi. Hizmet üretmek isteyen BBP'li meclis üyelerinin önünün kesilmek istendiğini kaydeden Bulut, "Büyük Birlik Partili meclis üyelerinin muhtarların sorunlarını sürekli idareye götürerek çözümlenmesi noktasında insanımıza hizmet etmesi AK Parti Sivas İl Teşkilatı ve başta İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Aktaş beyi rahatsız etmiştir" dedi.

"Üye transferi var"

Bulut, AK Parti'den CHP'ye üye transferi yapılmış olabileceği imasında bulunarak, "Taslak metni Parti Grup Başkan vekillerine okunarak, İmar ve Plan Bütçe komisyonlarında Büyük Birlik Partili iki meclis üyemizin görevlendirilmesi kararlaştırılmasına rağmen birden bire hukuki olmayan bir şekilde 7 ve 5 kişilik komisyonlara üye verme yeterliliği bulunmamasına rağmen, bir göz kırpma ve işbirliği ile üyelikler Cumhuriyet Halk Partisine verilmiştir. Bu gerçekleştirilirken Sivas'ta AK Parti bu iki komisyonda Cumhuriyet Halk Partisine üye vermişse burada gizli bir il genel meclisi üyesi transferi vardır. Bunu kamuoyuna açıklamak zorundadırlar" dedi.

Konu yargıya taşınacak

Bulut, hukuksuz olduğunu düşündükleri konulu yargıya taşıyacaklarını ifade ederek, "Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisinin İl Genel Meclisinde ne 3 kişilik komisyonlara, ne beş kişilik komisyonlara nede 7 kişilik komisyonlara üye verme yeterliliği bulunmamaktadır. Hukuk diploması bulunan İl Genel Meclisi başkanı, bir hukuksuzluğa imza atmıştır. Meclis tutanaklarına geçen taslak metninde Büyük Birlik Partili meclis üyelerine komisyonlarda yer verilmesine rağmen bu görevlendirme gerçekleştirilmeyerek bir hukuksuzluğa imza atılmıştır. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında ya meclis üyesi transferi vardır, ya da burada hukuksuzluk vardır. Bunun başka açıklaması yoktur. Biz Büyük Birlik Partisi olarak komisyon seçimlerini mahkemeye götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Akkaş iddialarını doğrulamadı

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, iddiaların doğru olmadığını belirtip meclis komisyonlarında bağımsız üyeler dahil tüm üyelere görev verildiğinin altını çizdi. Akkaş BBP'li üyelerin de komisyonlarda görevlendirildiğini belirterek, "Çok ucuz polemikler bunlar. Komisyonlar oluşturulurken 5'li 7'li olarak oluşturulabilir. Oluşturulan komisyon üyelerinin sayısına göre komisyonda üyesi görev alacak partilerde değişebilir. Bu tamamen teknik bir şey. Bu komisyon üyeleri meclisinde kabulüdür. Büyük Birlik Partili üyelerimizde bu komisyonlarda var. Büyük Birlik Partisinin 4 üyesi varsa 4 komisyonda varlar zaten. Cumhuriyet Halk Partisinin 3 üyesi var. Onlarda komisyonlarda var. 15 tane komisyon var. Bağımsız meclis üyelerimizde komisyonlarımızda varlar. Geçmişte de bu şekilde olmuştu. Demek ki siyasette bazen uyum muhalefete yaramıyor. Komisyonda olmayan tek bir il genel meclis üyemiz bile yoktur. Bağımsız adaylarımız dahil hiçbir üyemizi dışarıda bırakmadık" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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