BBG Eray Sezer kimdir, kaç yaşında? Eray Sezer hayatı ve biyografisi!

2001'de sunuculuğunu Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in üstlendiği 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında sakin, düşünceli ve olgun halleriyle dikkat çeken Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının filozofu olarak anılan Eray Sezer, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. BBG Eray Sezer kimdir, kaç yaşında?

BBG ERAY SEZER KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Eray Sezer, 1995'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1998'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir Planlama üzerine yüksek lisans yaptı.

Yarışmada 02 Melih Değirmenci ile finale kalan 11 Eray, finalde birinciliği rakibine kaptırdı.

Finalin ardından yarışmadaki arkadaşları Melih ve Zeki ile Hülya Avşar Show'a katılan Eray Sezer, "Birbirinizi seviyor musunuz?" sorusu üzerinde, "Henüz birbirimizden yeterince ayrı kalamadık. Elbette bu kadar uzun süre bir arada kalınca sıkıntılar olur . Biraz zaman geçsin cevap veririm bu soruya" demişti.

Yarışmanın ardından Banu Alkan, Buket Dereoğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı 'Tuzu Kurular' isimli dizide rol aldı. Ancak dizinin ekran macerası uzun sürmedi.

Yarışma sonrası gözlerden uzak bir yaşam süren Eray Sezer'in son görüntüsü dikkat çekti. Saçlarına ak düşen Sezer, Snob Magazin'den Arif Hür'e yaptığı açıklamada, "İmaj hiçbir zaman önceliğim olmadı" dedi. Bir kitap yazdığını belirten BBG Eray, "Yıllarca sözlü ve yazılı olarak aktardıklarım çok dikkate alınmadı. Bana sağladığı faydadan çok, verdiği zarar nedeniyle eski koru yeni aleve çevirecek girişimlerden bilinçli olarak uzak duruyorum" diyerek, kimseyle polemiğe girmek istemediğini vurguladı.

Şehir ve bölge plancısı olan Eray Sezer, ekranlarda olmadığı süre zarfında kitaplar yazıp, motosikletiyle kilometrelerce yol yaptığını ifade etti.