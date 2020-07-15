BBC 520, Guardian da 180 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

BBC 520, Guardian da 180 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı

BBC, tasarruf tedbirleri kapsamında daha önce açıkladığı 450 kişiye ek olarak 70 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

BBC 520, Guardian da 180 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı
15.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:40

İngiltere'nin kamu yayıncılık kuruluşu BBC, tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı haber bölümünden toplamda 520 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

BBC, bu yılın başında haber bölümünde 450 kişiyi işten çıkaracağını açıklamış ancak koronavirüs salgını nedeniyle süreç askıya alınmıştı.

Bugün yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının yarattığı finansal sıkıntılar nedeniyle ilk belirlenene ek olarak 70 kişilik daha kesinti yapılacağı belirtildi.

BBC 2016 yılında 800 milyon sterlin tasarruf hedefini duyurmuştu. Bu tasarrufun 80 milyonluk bölümünün haber bölümünden gelmesi planlanmış ve bugüne kadar da 40 milyonluk kesinti yapılmıştı.

BBC News yöneticisi Fran Unsworth, Covid-19 salgınının "herkesin hayatını değiştirdiğini" ifade ederek, "Aynı zamanda kurum olarak nasıl faaliyet gösterdiğimizi de yeniden değerlendirmemize yol açtı" dedi.

BBC, hem İngiltere'de yayın yapan BBC News Channel hem de dünyanın geri kalanına yayın yapan BBC World kanallarında yayınlanan bazı programların sona ereceğini de duyurdu.

Açıklamada, BBC News Channel ile BBC World'un sabah ve akşam saatlerinde bazı kuşaklarda ortak yayınlar yapmaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca bazı radyo programlarının da sona ereceği açıklanırken, BBC markasıyla yayın yapan sosyal medya hesaplarının bir kısmının da kapatılması planlanıyor.

BBC, açıklanan değişikliklerle ilgili olarak sendikalarla istişare süreci yürüteceklerini de açıkladı.

BBC çalışanları arasında örgütlü sendikalardan Bectu yaptığı açıklamada, gönüllülük esasına dayanmayan işten çıkarmaların engellenmesini amaçlayacağını söyledi.

Bectu Başkanı Phillipa Childs, "BBC News, hem ülke içinde hem de yurtdışında en güvenilir markalar arasında yer alıyor. Sahte haber çağında ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sağlık krizi sırasında, kamu yayıncılığına duyulan bu güven büyük önem taşıyor" dedi.


haberler.com/haber/2020/07/15/bbc-520-guardian-da-180-calisanini-isten-2-13423514_o.jpg"/>


Guardian da kesinti açıkladı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian da 70'i haber bölümünden olmak üzere 180 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Guardian Genel Yayın Yönetmeni Katharine Viner ve Guardian Medya Grup Başkanı Annette Thomas, yaptıkları ortak açıklamada, koronavirüs salgınının "bu yılki bütçede gelirlerde 25 milyon sterlinin üzerinde bir düşüşe yol açmasının beklendiğini ve Guardian'ın mali görünümünün istikrarsız bir hal aldığını" söyledi.

Açıklamada, gelir kaybından dolayı maliyetleri aşağı çekmek için "kararlı adımlar" atılması gerektiği vurgulandı.

Viner ve Thomas, Guardian'ın içeriğine internet üzerinden erişimin ücretsiz kalmaya devam edeceğini belirterek, dijitalde büyümeye ve okur kaynaklı gelir modeline odaklanacaklarını aktardı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak...
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı Dünya
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Reynmen Cem Davran Acun Ilıcalı
Spor Falcao Adem Büyük Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: BBC 520, Guardian da 180 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 19:40:32. #1.14#
title