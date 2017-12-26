Bazı Sahneler Bizi de Etkiliyor"

'Savaşçı' dizisinde Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş karakterini canlandıran oyuncu Uğur Biçer, çekilen bazı duygusal sahnelerde kendilerinin de etkilendiğini söyledi.



'Bordo Bereliler'e mensup Kılıç Timi'nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı dizisinin çekimleri Eskişehir'in farklı bölgelerinde sürüyor. Dizide Denizlili genç ve bekar bir astsubayı canlandıran ve timin enerjisi olan Biçer, setlerde son derece eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti. Bazı sahnelerde zorluk yaşadıklarını dile getiren sevilen oyuncu Biçer, "Tamam, eyvallah dizi ama şehit kavramı. Okurken bile hani tüylerin diken diken oluyor. Evet yanımdaki arkadaşım, iki dakika önce şakalar yaptık ama sonuçta biz de eve gidiyoruz. Ana haberleri açıyoruz, orada o haberleri duyunca bir de senaryoda görünce kötü oluyor, etkileniyorsun yani ister istemez. Sitem ondan dolayıdır. Günlük hayatımızı etkiliyor tabi. Bazı sahneler oluyor izliyorsunuzdur etkiliyor. İki bölüm önce kaybettik Hakan'ı kötüydü. O tabutu görüyorsun, askeri kıyafetler, ister istemez etkileniyorsun. Bir de burada bizi gören askerler var mesela, 'Ağabey biz sizin kadar askerlik yapmıyoruz' diyorlar. Biraz zor bir iş, gerçekten zor bir iş ama eğlenceli. Yani bizim tayfa Berk, Burç, Fırat, Galip eğlenceli adamlar. Biz sette de eğleniyoruz, set dışında da beraberiz" dedi.



"ÜSTÜMÜZDE 20 KİLOGRAM İLE DİZİ ÇEKİYORUZ, KAMBUR DURUYORUM"



Rol gereği kamuflaj kıyafetleri ve askeri ekipmanları kullandıklarını aktaran Uğur Biçer, zaman zaman bunların kendilerini zorladığını ifade etti. Biçer, "Arada kambur duruyorum. Çanta, silah filan üstümüzde 20 kilogram ile dizi çekiyoruz. Üstümüzdeki 20 kilogram ile dağa tırmanıyoruz. Çünkü oraya araç da çıkmıyor. Ekip yoruluyor, ellerinde kameralar, çantalar. Biz de yoruluyoruz in-çık çok zor bir iş. Rol icabı da olsa alıyorsun. Çantanın içinde normalde 40-50 kilogram taşınıyor ama bizde 10 kilogram ama ağır yani. Benzer silahlar kullanıyoruz çok ağırlar. Dizide Selçuk karakteri sniper kullanıyor, bir kere aldım silahını, 'Allah'tan sniper o yani' dedim. Bayağı ağır silah yani, Allah'tan kaslı bir arkadaşımız. Onun için kolay oluyor" diye konuştu.



"BEN BÖYLE BİR TARAFTAR GÖRMEDİM"



Anadolu insanının sıcakkanlı olduğuna da değinen Savaşçı dizisinin Emre Durmuş'u Uğur Biçer, Eskişehirspor taraftarından da övgü dolu sözlerle bahsetti. Biçer konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eskişehir güzel bir şehir. Birkaç şehir seviyorum İzmir, Tekirdağ üçüncü de Eskişehir oldu herhalde. Herhalde Güneydoğu'ya gidemeyeceğimiz için dizi daha arazi şartları uygun Eskişehir oldu. Bir de insanı kolay. Şöyle kolay, anlıyorlar yani köylere gidiyorsun teyzeler filan gözünün içine bakıyor hoş geldin diyor. Anadolu insanını çok bilmiyordum hani açıkçası, Anadolu'ya çok gelmemiştim ama başka Anadolu insanı. Maça gittik ben böyle bir stat, böyle bir taraftar görmedim. Yani efsane bir stat, efsane bir taraftar var. Milli maça gittik, biz de şaşırdık. EsEs Bando filan harika bir taraftarı var. Şehir de öğrenci nüfuslu olduğu için enerji yüksek o enerjiyi alıyorsunuz zaten. Yani güzel bir şehir."



(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan/İHA)