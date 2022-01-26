Bazı ilçelerde çöpler toplanamadı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yolların karlı olması nedeniyle toplanamayan çöpler konteynerlerin etrafında birikti.

Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi, Esenyurt'un Üçevler Mahallesi ve Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda çöpler, ilçe belediyesi ekiplerince toplanamadı.

Çalışma yapılamaması nedeniyle konteynerlerinin etrafında çöp yığıntıları oluştu.

Çöplerin alınmamasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.