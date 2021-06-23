Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama

Bayrampaşa'da Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.