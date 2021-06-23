Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
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Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

Sarı Dökümcüler Sitesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bayrampaşa'da sanayi bölgesinde patlama
Bayrampaşa'da sanayi bölgesinde patlama
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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