Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
Bayrampaşa'da Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Sarı Dökümcüler Sitesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı