Bayrampaşa'da gazilere destek

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen törende 78 gaziye gazi kıyafeti hediye edildi.

Bayrampaşa Belediye Kültür Salonunda gerçekleştirilen törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ahmet Kendigel, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Sonel Şenel, siyasiler, gaziler ile yakınları katıldı. Gazilere gazi kıyafeti dağıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner şunları söyledi:

"Gaziler bu ülkenin çakıl taşlarıdır. Bu nedenle gazilerimize sık sık destek vermeye gayret ediyoruz. Gazilik kolay bir unvan değil dolayısıyla bunlar başta Kore olmak üzere Kıbrıs'a kadar bütün Çanakkale'de dahil olmak üzere savaşlarda gazi olmuş olan o unvanı alan vatandaşlarımızdır. Onların bize bir talebi vardı. Biz de bugün o taleplerini yerine getirdik. Gazilik şehitlik gibi çok önemli bir unvandır. Bayrampaşa'mızda da ortalama 120'nin üzerinde gazi kardeşimiz var dolayısıyla bugün bu törende onlarla birlikteydik. Gazi kardeşlerimizin bazı istekleri var onları da yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Onlar özellikle vatan için bayrak için devlet için millet için büyük bir kahramanlık abidesi olan insanlar ve bunlar yarın Peygamber Efendimizle birlikte belki de cennette şehitlerle bir araya gelecekler. Bugünkü yapmış olduğumuz törende gazilerimizi memnun etmeyle ilgiliydi onlar da mutlu oldular. Bizlere teşekkürlerini ilettiler bundan sonra gazilerimize yönelik programları sık sık devam ettireceğiz ve onlarla da sık sık beraber olacağız" dedi.

69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mülayim Çalışkan, "Bayrampaşa Belediyesi bu konularda bize çok yardımcı oluyor. Elbise veriyor. 5-6 senede bir böyle merasimlere katılıyoruz. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. Gazilere belediye ve halk otobüslerinde biraz saygı göstermeleri lazım hiç saygı göremiyoruz" dedi. Bayrampaşa Belediye Kültür Salonunda tek tek isimleri okunan gaziler gazi kıyafetlerini aldılar. - İSTANBUL