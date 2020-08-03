Bayramın son gününü Balıklıgöl'de geçirdiler Bayramın son gününü Balıklıgöl'de geçirdiler Balıklıgöl'e turist akını Bayramın son günü Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramın son gününü Balıklıgöl'de geçirdiler

Balıklıgöl'e turist akını

ŞANLIURFA - Bayramın son günü Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar, Balıklıgöle akın etti. Gezilerine Hazreti İbrahim'in dünyaya geldiğine inanılan mağarayı ziyaret ederek başlayan vatandaşlar, satıcılardan balık yemi alarak, balıkları besledi.

Sıcaktan bunalan çocukları suyla serinlettiler

Aileleri Balıklıgöl'de gezen ve sıcaktan bunalan çocukları suyla serinletti. Çocukların başına plastik şişe ile su döküldü. Balıklıgöl platosunu gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

Bayramın son gününü fırsat bilerek Balıklıgöl'e geldiklerini belirten Halil Kılıç, "Bayramın son günü olduğu için çocuklarımızı gezdiriyoruz. Burası turistlik bir alan olduğu için devamlı geliyoruz. Balıklıgöl siyareti sonrası Eyyü peygamber makamına ziyarete gideceğiz. Koronadan korkuyoruz ama çocuklarımız hava almak için gezmek istiyorlar o yüzden geziyoruz" dedi.

Misafirlerini Balıklıgöle gezmeye getirdiklerini belirten Hasan Açmaz'da, " Bayramın son gününde Balıklıgöle geldik. Misafirlerimiz gelmişti. Elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Diğer vatandaşlarında bu sosyal mesafeye dikket etmelerini özellikle rica ediyorum. Bende sosyal mesafeye dikkat ederek misafirlerimizi gezdiriyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA