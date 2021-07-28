Bayramiç İlçesinde Toplu Açılış Töreni Düzenlendi

Vali İlhami AKTAŞ, Bayramiç Hükümet Konağı, Bayramiç Toplum Sağlığı Merkezi ve Bayramiç İlçe Özel İdare Binasını içeren toplu açılış törenine katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Bayramiç Hükümet Konağı, Bayramiç Toplum Sağlığı Merkezi ve Bayramiç İlçe Özel İdare Binasını içeren toplu açılış törenine katıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen toplu açılış törenine; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Bayramiç Kaymakam V. Adem Eser, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu birer konuşma yapıldı.

Açılışı dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle gerçekleştirilen 4 katlı, içinde Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nüfus Müdürlüğü, Kadastro Şefliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, Mal Müdürlüğü, Kaymakamlık ve İlçe Yazı İşleri bulunan Bayramiç Hükümet Konağı vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet verecek.

Ayrıca açılışı yapılan ve içinde Çarşı Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunan 5 hekim, 5 poliklinik, 2 gebe izleme odası, 1 bebek çocuk izleme odası, 2 tıbbi müdahale odası, 2 aşı odası ve 2 enjeksiyon pansuman odası olan Bayramiç Toplum Sağlığı Merkezinin açılışı dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle gerçekleştirildi.

Restorasyonu tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Bayramiç İlçe Özel İdaresi binası da içinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ile birlikte Bayramiç'li vatandaşlarımıza hizmet verecek.

Kaynak: Habermetre