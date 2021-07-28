Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor
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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Şu ana kadar 1200 Suriyelinin döndüğü belirtildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 5- 18 Temmuz'da geçiş yapan 22 bin 463 Suriyeli, bayramı ülkelerinde geçirdi. Bayramın bitmesiyle Suriyeliler, yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı. Pazartesi günü başlayan dönüşlerde şu ana kadar 1200 Suriyelinin Türkiye'ye geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde de çok sayıda Suriyeli, sınır hattına geldi ve işlemleri sonrası Türkiye'ye giriş yaptı. Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, 31 Aralık'a kadar dönüş yapabilecek.

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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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