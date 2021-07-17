Bayramı öncesi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
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Bayramı öncesi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi ücretsiz kuaför hizmeti başlatıldı.

Bahçelievler'de sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi ücretsiz kuaför hizmeti başlatıldı.

Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi ücretsiz kuaför hizmet başlattı. Bahberber, evinden çıkamayacak derecede olan engelli veya yatalak vatandaşlara evlerinde ücretsiz berber hizmeti veriyor.

Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan engelli, gazi ve 65 yaş üstü vatandaşlara berber hizmeti veriyor. İlçede yaşayan kişiler, tıraş olmak için randevu alarak Bahberber'e geliyor. Gelen kişilerin öncelikle ateşleri ölçülüyor daha sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz tıraşı yapılıyor.

ÜCRETSİZ EVDE HİZMET VERİLİYOR

Pandemiden dolayı evlerinden ücretsiz berber hizmeti alamayan vatandaşlar için evde berber hizmeti başladı. Engelinden dolayı evlerinden çıkamayan ve traş olması gereken engelli, gazi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için evlerinde tıraş olma hizmeti verilmeye başlandı.

'TEK BAŞIMA KIYAFETLERİMİ GİYİNEMİYORUM'

Evinde kuaför hizmeti alan Rıfat Demir, 'Belediye başkanımızdan çok teşekkür ediyoruz. 2015 yılında beyin kanaması geçirdim. Tek başıma kıyafetlerimi bile giyinemiyorum. Oğlum olmasa evden dışarı çıkamıyorum' dedi

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

2020 mart ayında hizmet vermeye başlayan Bahberber, yaklaşık 2 bin kişiye kuaförlük hizmeti verdi. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan ücretsiz berber hizmeti, yatalak hastalar, felçli ve evden çıkamayacak derecede hasta vatandaşlar için evden hizmet veriliyor.

Bayramı öncesi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
Bayramı öncesi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
Bayramı öncesi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti
Bayramı öncesi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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