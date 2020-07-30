BAYRAMDA UZUN YOLA ÇIKACAKLAR 'YOL HİPNOZUNA' DİKKAT
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BAYRAMDA UZUN YOLA ÇIKACAKLAR 'YOL HİPNOZUNA' DİKKAT

Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacakları 'yol hipnozuna' karşı uyaran Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, 'Uzun yolculuklarda yoldaki çizgilere baktıkça gelişen yarı uyku haline 'yol hipnozu' diyoruz.

30.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:27

Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacakları 'yol hipnozuna' karşı uyaran Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, 'Uzun yolculuklarda yoldaki çizgilere baktıkça gelişen yarı uyku haline 'yol hipnozu' diyoruz. Yol hipnozun ölümlü kazalarda ciddi rolü var. Bir gece önceden mutlaka uykunuzu alın, sık sık mola verin, araçtan inip yürüyün. Müziğin sesini açın, sürekli kullandığınız yolu tercih etmeyin. Gece yolculuğu yapmayınö dedi.

Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücüleri yol hipnozuna karşı önlem almaları konusunda uyaran İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Onur Okan Demirci, 'Uzun yolculuklarda yoldaki çizgilere baktıkça gelişen hipnotik trans haline yol hipnozu diyoruz. Sürücü yarı uyku moduna geçiyor. Yarı uyku modunda beyin uyanıkken seri olarak yeri getirdiği birtakım işlevleri yerine getiremez, yavaşlar. Verdiği tepkilerin süresi uzar, beyaz çizgi ateşi de diyebilirizö diye konuştu.

UYKUSUZ VE YORGUNKEN YOLA ÇIKMAYIN

Trafikte bazı durumların yol hipnozu riskini artırdığını belirten Dr. Demirci, 'Örneğin uykusuz ve yorgun araç kullanmak oldukça tehlikelidir. Hemen hemen alkollü araç kullanmak kadar riskli bir sonuç doğurur. Uzun süre viraj olmayan düz bir yolda çizgilere odaklanmak da riski artırırö ifadelerini kullandı.

YOL HİPNOZU RİSKİNİ AZALTAN YÖNTEMLER

Araçta uyku bastırması durumuna karşı uyanık olmak gerektiğini vurgulayan Dr. Demirci, 'Sık sık mola verin, araçtan inin dikkatli bir şekilde yürüyün, açılın öyle direksiyon başına geçin. Klima kullanıyorsanız bir süre camı açın ve gelen temiz havayla uyanmaya çalışın. Dinlediğiniz müziğin sesini açıp, bazen değiştirin. En güvenli yöntem birden fazla şoförle yola çıkmaktır. Değişen şoför önde değil arabanın arka koltuğunda otursun böylece riski aza indiririz. Önde yan koltukta dinlenen kişi yola odaklanmaya devam edecektir. Arka koltukta yolla bağlantısını koparıp, dinlensinö dedi.

SIK SIK KULLANDIĞINIZ YOLU TERCİH ETMEYİN

Özellikle sürekli kullanılan ve bilinen yollarda yol hipnozu riskinin yüksek olduğunu söyleyen Dr. Demirci, 'Sürücüler, yolu nasıl olsa biliyorum özgüvenine kapılıyor. Mola verdiğiniz zaman aracın içinde durmayın dışarı çıkın, riski en aza indirmiş olursunuz. Sıkıcı, durağan müzikler ve radyo kanallarından uzak durunö diye konuştu.

YOL HİPNOZUNUN ÖLÜMLÜ KAZALARDA CİDDİ ROLÜ VAR

Uyku getiren ilaç kullanmamayı tavsiye eden Dr. Demirci, 'Ağır yemeklerden kaçının. En riskli olanı ise 4 saatten az uyuyup yola çıkmaktır, araştırmalara göre kaza riski böyle ortaya çıkıyor. ABD'de ölümlü trafik kazalarında yol hipnozunun ciddi rol oynadığını görülüyor. Yola çıkarken uykunuzu aldığınızı hissedin, yorgun olmayın. Ortalama 6 ile 8 saat kadar uyumuş olmanız gerekiyorö ifadelerini kullandı.

GECE YOLA ÇIKMAYIN

Gece yola çıkılmasını önermediğini dile getiren Dr. Onur Okan Demirci, 'Daha yorucudur çünkü karanlıkta görme çabasıyla birlikte daha fazla enerji harcarız. Yol hipnozu gece de gerçekleşir. Yoldaki çizgilere bir süre baktıktan sonra zaten onları kesik kesik görmezsiniz, size bir bütün halinde gelmeye başlar. Odak noktasının tek bir yerde, tek düze ve uzun süre gidiyor olması riski artırıyor, zihin otomatik pilota geçiyorö dedi.

'UYKUMU ALIP YOLA ÇIKMAYA DİKKAT EDİYORUMö

Bayramda memleketine gideceğini belirten Muhammet Kabak ise, 'Adıyaman'a kendi aracımla gideceğim, yol 15-16 saat sürüyor. Yol hipnozu diye bir şey duymadım. Uzun yolda mümkün olduğu kadar dinlenmeye çalışıyorum. Uykumu alıp yola çıkmaya dikkat ediyorumö dedi.

'1,5-2 SAATTE BİR MOLA VERİYORUMö

Çanakkale'ye gideceğini söyleyen Selim Potur da '4-5 saatte gidiyorum, uykumu alıp trafiğe çıkıyorum. 1,5-2 saatte bir mola veriyorum. Hiç uykumu geldiği bir durumla karşılaşmadım. Uykumun geldiğini hissedersem arabayı kenara çekip uyurum öyle yola devam ederimö diye konuştu.

'YOL HİPNOZUNU YAŞADIMö

İsmail Aktaş ise, 'Bayramın ikinci günü düğümüz var, Düzce'ye gideceğiz. Kendi aracımla gideceğim, yol 3-4 saat sürüyor. Ankara'dan Kapadokya'ya giderken yol uzun süre düzdü, bir tarafında da Tuz Gölü var. Düz yolda uykum geldi, eşime 'galiba uyuyacağım' dedim. Aracı kenara çekerek mola verdik. Eğer bu yol hipnozuysa şimdi duyuyorum. Virajlı yollarda kontrol ediyorum ama düz yol huzur veriyor çok fazla uyku ve yorgunluk hissettiriyor." şeklinde konuştu.

BAYRAMDA UZUN YOLA ÇIKACAKLAR 'YOL HİPNOZUNA' DİKKAT

Kaynak: DHA

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