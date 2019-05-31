"Bayramda tatlı ve çikolatayı buzdolabına koymayın"

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, Ramazan olduğu gibi bu sene de çok yoğun olduğunu belirterek, "Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 70 TL'nin altında kaliteli baklava olmaz" dedi.

Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte tatlı sektöründe hareketlilik başladı. Bayramlık hediye ve ikramlık tatlı talebinin her Ramazan olduğu gibi bu sene de çok yoğun olduğunu anlatan Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Ramazan bayramında en çok tercih edilen tatlılar arasında baklava ve çikolata yine rakipsiz. Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 70 TL'nin altında kaliteli baklava olmaz. Vatandaş alışveriş yaparken kalitesiz merdiven altı ürünlere dikkat etmeli. Bayramlık çikolata ve baklavayı buzdolabına koymak yerine serin kuru bit yerde muhafaza etmelisiniz" diye konuştu.

"Baklava ve bayram şekerini buzdolabına koymayın"

Baklava ve şerbetli tatlıları uzun süre aynı tazelikte korumak için buzdolabına konulmaması gerektiğini ifade eden Göksu, "Baklava buzdolabına konulduğu zaman çok çabuk şekerlenir ve lezzetini kaybeder. Bunun yerine serin ve kuru bir yerde güneş ışığına maruz bırakmadan 5 güne kadar tazeliğini koruyabilirsiniz. Aynı şekilde bayram çikolatası ve şekerini de buzdolabına koymak yerine serin ve kuru bir ortamda 16-20 derece sıcaklıkta bozulmadan koruyabilirsiniz. Çikolatayı buzdolabına koyarsanız ani sıcak değişimlerinden çabuk etkilendiği için görüntüsü bozulup üzerinde beyaz bir tabaka oluşabilir. Çikolata ortamdaki kokulardan çok çabuk etkilendiği için ağır kokulu gıdalarla yan yana kaldığında kokusu ve tadı bozulabilir. Sütlü tatlılar ise açık ortamda daha çabuk bozulacağı için mutlaka buzdolabında saklamalısınız" ifadelerini kullandı.

"Kaliteli baklava 70 TL'den ucuz olamaz"

Şirket olarak Ramazan ayı boyunca 25 tondan fazla tatlı satışı yaptıkları bilgisini veren Göksu, "Bayrama özel 5 ton ve 50 çeşit tatlı hazırladık. Ramazan ayının en çok rağbet gören tatlısı açık ara farkla fıstıklı baklava oldu. Baklavayı kadayıf ve cevizli baklavanın takip etti. Tüketici baklava satın alırken sağlığından olmamak için ucuz merdiven altı üretim tatlılardan uzak durmalı. Kaliteli bir baklavanın standardı vardır. Bir tepsi baklavanın içine en az 450 gram Antep fıstığı, 1,5 kilo şeker, 900 gram yufka, 500 gram baklavalık yağ olması gerekir. Kaliteli bir kilo baklavanın üretim maliyeti en az 70 TL. Tüm bu malzemeler kaliteli ve sağlıklı ham maddelerden üretilmelidir. Piyasada her Ramazan ayında 30-40 liraya baklava satanlar oluyor. Standartlara uyan kaliteli bir baklava bu fiyata imal edilemez. Mutlaka hile ya da ucuz malzeme kullanılmıştır. Yetkililer bayramlarda mutlaka denetime çıkarak sağlıksız gıda satanlarla mücadele etmelidir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA