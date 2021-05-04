Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!

26 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verildi. 17 sürecek tam kapanmada Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!

26 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verildi. 17 sürecek tam kapanmada Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Ramazan Bayramı tam kapanma kapsamında yer almaktadır. bu sebeple 13-14 ve 15 Mayıs Ramazan Bayramın'da kısıtlama devam edecek. Marketler belirlenen saatler arasında açık olacak.

TAM KAPANMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.