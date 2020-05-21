Bayramda ekmek israfına dikkat!
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Bayramda ekmek israfına dikkat!

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.

Bayramda ekmek israfına dikkat!
21.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:27

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Düzgün, bu süreçte ekmek konusunda vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Fırıncıların bayram boyunca mesaide olacağını belirten Düzgün, "Bu yıl Ramazan Bayramı'nda korona virüs salgını nedeniyle 81 ilimizde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte fırınlarımıza gelen bir kısıtlama olmadığı için vatandaşlarımızın ekmek, pide konusunda endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Devletimiz bu konuda üzerine düşeni yapmıştır, bizleri muaf tutmuştur. Fırıncılarımız 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her mahallede, her caddede bu işi yapan arkadaşlarımız önceki sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi vatandaşlarımızı yine mağdur etmeyecektir. Çalışmalarına devam edeceklerdir" dedi.

"Ekmek milli servet demektir"

Son araştırmalara göre Türkiye'de bir yıl içinde ortalama 2 milyar ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çeken Düzgün, "Ülkemizde maalesef özellikle bayram sürecinde ekmek israfı çok oluyor. Bizler de federasyon olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen ekmeklerimizi israf etmeyelim. Ekmek milli servet demektir. Hem aile bütçesine hem de ülkemizin kalkınmasına destek olmak adına bu hususa özellikle dikkat edelim. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" açıklamasında bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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