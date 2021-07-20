Bayramda EFT yapılıyor mu? Bugün para transferi yapılıyor mu? Fast ile para gönderimi nedir?

Kurban Bayramı nedeniyle resmi kurum, kuruluşlar, bankalar kapalıdır. 9 günlük tatil boyunca sıklıkla araştırılan konular arasında Bayramda EFT yapılıyor mu? Bayramda mobil bankacılık ile para gönderilir mi? soruları yer alıyor. Fast ile gönderme yapmak isteyenler ise ücretlerin ne kadar olduğunu araştırıyor. Bugün para transferi yapılıyor mu? Fast ile para gönderimi nedir?

Bayramda EFT yapılıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı'nda para göndermek isteyen vatandaşlar bugün EFT yapılır mı sorgulamalarına başladı. Normal şartlar resmi tatillerde bankalar kapalı olduğundan dolayı EFT yapmak mümkün değildi ancak yeni uygulama olan FAST sistemi ile bayramda EFT yapılabiliyor. Bugün para transferi yapılıyor mu? Fast ile para gönderimi nedir?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

20-21-22-23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı'na denk gelen günler resmi tatil olduğundan dolayı bankalar hizmet vermeyecek. Kurban Bayramı boyunca hiçbir banka çalışmayacak.

BAYRAMDA EFT VE HAVALE GEÇİYOR MU?

Kurban Bayramı'nın yanı sıra bütün resmi tatil günlerinde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Havale işlemiyse her gün her saat yapılabiliyordu. Ancak Fast işlemleri kapsamında para transferi 7/24 gerçekleşmektedir.

BAYRAMDA FAST İLE EFT YAPILIR MI?

Bayramda EFT yapılır mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Resmi tatil olduğundan dolayı bugün EFT yapmak mümkün değil ancak yeni uygulanmaya başlanan FAST sistemi aracılığıyla bayramda 1000 TL'ye kadar EFT yapmak mümkün olabilmektedir. 1000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10-20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir. FAST ile EFT bugün yapılabilir ancak gönderen hesabın ve alıcı hesabın FAST sistemini kullanıyor olması gerekiyor.

FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.