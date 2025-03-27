Bayramda aile hekimleri açık mı? Ramazan Bayramı'nda sağlık ocağı çalışıyor mu?

2025 Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de "Bayramda aile hekimleri açık mı?" sorusu oldu. Özellikle reçete yenileme, tahlil sonucu alma ya da muayene gibi işlemler için sağlık ocağına gitmek isteyenler, bayram tatilinde aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları ve aile hekimliklerinin durumu!

BAYRAMDA AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince, aile hekimlikleri ve sağlık ocakları resmi tatil kapsamında hizmet vermiyor. Bu nedenle, bayram boyunca bu sağlık kuruluşları kapalı olacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı boyunca aile hekimlikleri ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. Çünkü bu kurumlar resmi tatil uygulamasına tabi olduğu için, bayramın 1. günü olan 30 Mart Pazar ile birlikte 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde hizmet veremeyecekler.