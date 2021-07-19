Bayramda 68 bin 577 kilometrelik yolda 5 bin 383 personel görev yapacak
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Bayramda 68 bin 577 kilometrelik yolda 5 bin 383 personel görev yapacak

Bayramda 68 bin 577 kilometrelik yolda 5 bin 383 personel görev yapacak
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

Bayramda 68 bin 577 kilometrelik yolda 5 bin 383 personel görev yapacakULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca Kurban Bayramı'nda, 68 bin 577 kilometrelik yolda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı Türkiye genelinde 1000 ekip, 5 bin 383 personelin görev yapacağı, trafik güvenliğini...

Bayramda 68 bin 577 kilometrelik yolda 5 bin 383 personel görev yapacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca Kurban Bayramı'nda, 68 bin 577 kilometrelik yolda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı Türkiye genelinde 1000 ekip, 5 bin 383 personelin görev yapacağı, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edileceği bildirildi.

Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda tatil sürecini değerlendirmek isteyenlerin güvenli ve konforlu seyahat etmeleri amacıyla alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye genelindeki 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere; ülke geneline yayılmış 17 bölge müdürlüğü, 119 bakım şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği ve 24 otoyol bakım işletme şefliği ile 768 nöbetçi memur personeli hazır bulunacak. Sorumluluk ağlarında bulunan 68 bin 577 kilometrelik yolda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı, Türkiye genelinde bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makinenin 7/24 esasına göre görev yapacak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edilecek" denildi.

'TEMEL TRAFİK KURALLARINA UYULMALI'Kara yollarında taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı, uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin artacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

"Araçların hızı; yük, görüş, yol ve hava durumuna göre ayarlanmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalı, emniyet kemeri takılmalı, yolda sık mola verilmeli ve dinlenilmeli, yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalı, direksiyon başında cep telefonu ile görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalı ve görevlilerin ikazlarına uyulmalı. Ayrıca sürücülerin Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Kütahya, Denizli-Muğla, Uşak-İzmir, Trabzon-Rize, Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır, Adana-Osmaniye akslarında yoğun trafik akışı olacağından dolayı güvenli bir şekilde seyahatlerini sonuçlandırabilmeleri adına mutlak suretle temel trafik kurallarına uymaları gerekmektedir." 

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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