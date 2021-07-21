Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi

Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş, geleneksel hale getirdiği ve kapıya astığı notla bayramlarda ziyaretine gelen çocuklara hem şeker ikram ediyor hem de imzalı kitabını hediye ediyor.

Eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş, geleneksel hale getirdiği ve kapıya astığı notla bayramlarda ziyaretine gelen çocuklara hem şeker ikram ediyor hem de imzalı kitabını hediye ediyor. Aktaş, "Kendi gönül dünyamdan süzülen kitapları bayram hediyesi olarak çocuklara sunmak onları özel hissettirmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde yaşayan eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş, çocuklara ve gençlere, bayram sevincinin yanında okuma kültürünü de aşılıyor. Gençler ve çocuklarla bayram sevinci üzerine sohbet ederken kayısı ikramında bulunmayı da ihmal etmiyor. Eğitim ve kültür aktarımı bayramlaşma vaktinde de hoş bir ikramla gençlerin ve çocukların kalbini kazanıyor.

"Çocuklar okumanın önemini bilsinler"

Geleneksel hale getirdiği uygulamadan çocukların memnun olduğunu ifade eden Aktaş, "Geçen yıllardan beri bizde gelenek haline geldi. Kendi gönül dünyamdan süzülen kitapları bayram hediyesi olarak çocuklara sunmak onları özel hissettirmek beni çok mutlu ediyor. Biz çocukken bizi özel hissettiren bir komşumuz vardı Ayşe teyze. Herkesten farklı olarak bize mendil ve sakız verirdi. Hiç unutamam. Çocuklar bizi kitaplarımızla hatırlasın. Okumanın önemini bilsinler. Yazarından imzalı olması da ayrı bir hediye onlar için. Çocuklar için gençler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Onları ve onlarla birlikte olmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 17:01:51. #1.14#

title