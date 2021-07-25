Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğu sürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de de Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Korutepe Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tatilden dönen sürücülerin de etkisiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik, akıcı şekilde sürüyor.

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu
Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu
Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu
Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu
Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Aşı karşıtlarını iknaya yönelik tavsiye Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
Aşı karşıtlarını iknaya yönelik tavsiye Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti' deyip şikayetçi oldu
"Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti" deyip şikayetçi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Bakan Düm Tek Tek Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Jimmy Durmaz Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 14:54:42. #1.16#

title