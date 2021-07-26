Bayram tatilinde "dünyanın 8. harikası" Ballıca Mağarası'nı 21 bin kişi gezdi
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Bayram tatilinde "dünyanın 8. harikası" Ballıca Mağarası'nı 21 bin kişi gezdi

Bayram tatilinde 'dünyanın 8. harikası' Ballıca Mağarası'nı 21 bin kişi gezdi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 200 kişi gezdi.

Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 200 kişi gezdi.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgede "dünyanın 8. harikası" olarak anılan, 3,4 milyon yıl önce oluşmuş Ballıca Mağarası, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyor.

Ender rastlanan soğan sarkıtları ve mağara içi oluşumlarıyla dikkati çeken mağarada kristalleşmiş kireç taşlarından oluşan 8 salon bulunuyor.

Gezilebilen kısmı 680 metre uzunluğunda ve 95 metre yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece, nem oranı yüzde 54 olan mağaranın bol oksijenli havasının nefes almayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Turistlerin yanı sıra rahatlamak isteyen astım hastalarının geldiği mağarayı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 200 kişi gezdi.

Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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Bayram tatilinde "dünyanın 8. harikası" Ballıca Mağarası'nı 21 bin kişi gezdi - Haberler
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