Bayram tatili trafiğine "drone" ile denetim - ESKİŞEHİR Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu olan güzergahlarda drone ile denetimler yapıldı.

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu olan güzergahlarda drone ile denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Kütahya kara yollarındaki kontrollerini arttırdı.

Sürücüleri ikaz eden ekipler, drone da kullanarak denetimlerde bulundu.

Eskişehir Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'in, Ankara, Bursa, Afyonkarahisar ve Kütahya kara yollarına bağlantısı olan bir noktada yer aldığını, en yoğun noktasında günlük 70 bin, diğer noktalarda da günlük 30 bin araç geçişinin bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların bayram tatili için bireysel olarak araç kullanmalarından kaynaklı yüzde 30 civarında trafik yoğunluğunun meydana geldiğine dikkati çeken Aydın, "Biz bu süreçte 53 trafik ekibi, 15 motosikletli polis ekibiyle güvenlik tedbiri aldık. Bayram tatili nedeniyle drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştiriyoruz. Havadan yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değişikliği, yakın takip gibi ihlalleri tespit ederek yasal yaptırımlar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, jandarmayla da ortak trafik denetimleri gerçekleştirdiklerini, sürücüler ve çocuklarına trafik kurallarının yazılı olduğu çikolatalar ikram ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA