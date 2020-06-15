Bayram Şenocak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram Şenocak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu

Bayram Şenocak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

15.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:59

Bayram Şenocak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. İl binası önünde kurulan çadırda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve personeller de destek verdi. İlçe teşkilatları adına kan bağışı kampanyası başlatan Şenocak, "Özellikle bu salgın hastalık ve normalleşme sürecinde de bu kampanyayı daha da dikkat ederek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz İstanbul'da 39 ilçemizle beraber Kızılay'ın kan kampanyasına destek olacağız"

Kan bağışına destek olacaklarını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün burada anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Kızılay ile beraber hem İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, hem de çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortak kan kampanyası startını vermiş bulunmaktayız. Biz İstanbul'da 39 ilçemizle beraber Kızılay'ın kan kampanyasına inşallah ciddi oranda destek olacağız. Tabi Kızılay bu zamana kadar ki kan kampanyalarında ki görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi. 152. yılını kutladığı şu günlerde de bu ve benzeri çalışmalarla insanlara faydalı olmaya devam edecek. Biz bu kan kampanyasını düzenlerken eskiye oranla farklılaşmayı bu süreçlerde yaşıyoruz. Özellikle bu salgın hastalık ve normalleşme sürecinde de bu kampanyayı daha da dikkat ederek sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sağlıkçılarımızın altını çizerek ifade ettikleri maske, mesafe ve temizlik konusunu da asla ihmal etmememiz gerekiyor" dedi.

Bayram Şenocak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Haber
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Evgar
Spor Ali Koç Ozan Tufan Tamer Tuna Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Bayram Şenocak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 20:26:39. #1.15#
title