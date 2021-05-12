Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı
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Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | Güncel

Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı İnsan yoğunluğu yerini araçlara bıraktı Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı arefesinde olan alış veriş yoğunluğu bu yıl korona virüs salgını sebebiyle yerini sessizliğe bıraktı.

Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı

İnsan yoğunluğu yerini araçlara bıraktı

SAKARYA - Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı arefesinde olan alış veriş yoğunluğu bu yıl korona virüs salgını sebebiyle yerini sessizliğe bıraktı. Sakarya'da arefe günlerinde adeta insan selinin oluştuğu Çark Caddesi, tam kapanma sebebi ile yerini bu kez sessizliğe bıraktı. İnsan yoğunluğunun yerini araçlara bıraktığı cadde havadan da görüntülendi.

Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Halk sağlığının korunması amacıyla Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Sakarya'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan Ramazan Bayramı arefesi yoğunluğu bu kez yerini sessizliğe bıraktı. Arefe gününde alış veriş yoğunluğunun yaşandığı Çark Caddesi ve Dar Sokak gibi bölgeler boş kaldı. İnsanların hınca hınç doldurduğu cadde ve sokaklar yerini araçlara bıraktı. İnsan yoğunluğunun geçtiğimiz senelere göre yok denecek kadar az, araç park yoğunluğunun ise fazla olduğu cadde havadan da görüntülendi.

Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı
Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı
Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı
Bayram öncesi insan selinin oluştuğu o cadde boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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