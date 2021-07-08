Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor
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Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor

Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da çeşitli meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu Gezgin ve Yol Arkadaşları ekibi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocukların bayramlık hayalini gerçekleştirdi.

Adana'da çeşitli meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu Gezgin ve Yol Arkadaşları ekibi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocukların bayramlık hayalini gerçekleştirdi.

Gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu Gezgin ve Yol Arkadaşları ekibi, 3 bin çocuğa bayramlık alınması için başlattığı kampanya kapsamında 500 öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarla Yüreğir Belediyesi ev sahipliğinde Yüreğir Kültür Merkezi'nde buluştu.

Çocuklara bayramlıkların dağıtıldığı etkinlikte Gezgin ve Yol Arkadaşları ekibi adına konuşan Mevlüt Sönmezler, "Çocukların bayram öncesi bayramlık hayali olduğunu bilen bir ağabeyinizim. Bir çift ayakkabı ve yeni bir kıyafetin bayrama ne anlam kattığını bende çocukluğumdan çok net hatırlıyorum" dedi.

Sönmezler, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in kendilerini Yüreğir'e davet ettiklerini belirterek, "Başkanımız 'bizler sizlere ev sahipliği yapalım. Kültür merkezimizi size tahsis edelim Yüreğir'de de evlatlarımıza dokunalım' dedi. Çünkü biz muhtarlıklarda zor koşullar altında çocuklarımıza ulaşıyoruz. Bu ortamı bize sağlayan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir dernek, vakıf veya siyasi bir etkinlik değil bu. 1 aydır gönüllü arkadaşlarımız evlatlarımız, çocuklarımız için koşturuyor. Bir çift bayramlık, bir çift ayakkabı sonrasında bir dondurma ve belediyemizin ikramlarıyla bu işi taçlandıracağız" diye konuştu.

Sönmezler, hedeflerinin bayrama kadar 3 bin çocuğu giydirmek olduğunu şuan bu hedefi çoktan geçtiklerini 4 bin 500 çocuğa ulaşacak bütçeye ulaştıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Gezgin ve Yol Arkadaşları ekibinin kendisini ziyaret geldiklerinde çalışmalarından bahsettiklerini ifade ederek, "Gönüllülerden oluşan ekip, böyle bir etkinlikten bahsettiler. Tamamen gönüllü olarak insanların hayır duasını almak için Yüreğir'de böyle bir çalışma yapmak istiyoruz dediler. Bizde bunu kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Kurban Bayramı öncesi böyle bir keyfi hep birlikte yaşamaktan buna ortak olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 500 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabıları dağıtıldı. Ardından çocuklara dondurma ikramı da yapıldı. - ADANA

Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor
Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor
Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor
Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor
Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor
Bayram öncesi binlerce çocuğun hayali gerçek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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