Bayram öncesi ailelere et, erzak ve nakit desteğinde bulundular
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Bayram öncesi ailelere et, erzak ve nakit desteğinde bulundular

Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere et, erzak ve nakit para desteğinde bulundu.

Bayram öncesi ailelere et, erzak ve nakit desteğinde bulundular
28.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:59

Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere et, erzak ve nakit para desteğinde bulundu.

Merkezi İzmir'de bulunan ve Onursal Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin yaptığı Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi bağışçılarının da desteği ile et, erzak ve nakit para desteğini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Önceden belirlenen adreslere dernek yöneticileri poşetlerle et, erzak ve nakit para desteği ulaştırdı.

Yardımların yanı sıra mahallede sağlık sorunları bulunan ve engelli vatandaşları da unutmayan dernek, sorunları yerinde tespit etti. Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Doç. Dr. Tansu Değirmenci, sağlık sorunu bulunan vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışma başlatacaklarını belirtti.

"Emanetin yerine ulaşmasının öneminin farkındayız"

Yapılan destekler ve çalışmalar hakkında Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Ertekin açıklama yaptı. Ertekin, "Bağışçılarımızın destekleri ile Kurban Bayramı öncesi sosyal sorumluluk gereği yüzlerce aileye erzak ve et dağıtarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine derman olmaya çalışıyoruz. Dernek bağışçılarımızın destekleri ile hazırlanan yüzlerce erzak paketi ve eti ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. İzmir'in tüm mahallelerinde yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle yardıma muhtaç ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Derneğimize destek olan bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyor ve bu faaliyetlere destek olmak isteyen vatandaşlarımıza da sosyal medya veya telefon hattımızdan bize ulaşabileceklerini belirtmek istiyorum. Emanetin yerine ulaşmasının öneminin farkındayız. Dağıtım yaptığımız adresler önceden ekiplerimiz tarafından belirlenmiş gerçek ihtiyaç sahipleridir. Bu konuda bağışçılarımızın emanetlerini tam yerine ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bayram harçlığı mahiyetinde de gittiğimiz evlere nakit yardım yapıyoruz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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