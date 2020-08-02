"Bayram Köye Geri Döndü" belgeselinin ilk gösterimi çekildiği köyde yapıldı Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde çekilen "Bayram Köye Geri Döndü" adlı belgeselin ilk gösterimi, dev ekranda çekildiği köyde gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde çekilen "Bayram Köye Geri Döndü" adlı belgeselin ilk gösterimi, dev ekranda çekildiği köyde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapan Recep Yeter, geçen yıl bir cenaze dolayısıyla gittiği Çankırı'da 90 yaşlarındaki bir nineden dinlediği hikayelerden etkilenerek bunları gelecek nesillere aktarmaya karar verdi.

Bir belgesel hazırlamak için çalışmalara başlayan Yeter, İstanbul'dan ekibiyle gelerek köyün yaşlılarıyla yaklaşık 4 gün boyunca 25 saatlik bir çekim gerçekleştirdi. Çekimler Çankırı merkez ve İstanbul'da da devam etti.

Hazırlanan "Bayram Köye Geri Döndü" adlı belgeselin ilk gösterimi, köy meydanında hazırlanan dev ekranda köylülerin beğenisine sunuldu.

Recep Yeter, gazetecilik hayatı boyunca hep Anadolu ile alakalı ve Anadolu'yu hayatın merkezine alan bir habercilik anlayışını benimsediğini söyledi.

İnsanların Anadolu'ya ve tarihi hafızaya kulak vermesi gerektiğini belirten Yeter, "Geçmişe kulak tıkarsanız, gözünüzü kapatırsanız, geleceğinizi görmeniz, önünüzü aydınlatmanız mümkün değil. Geçmişinize kulak vermezseniz, geleceğinizi kestirebilmeniz, doğru yol alabilmeniz mümkün değil." diye konuştu.

Belgesel çekimi için yapılan kayıtlarda birçok acı ve dramın yer aldığını ifade eden Yeter, "Ben sadece bir köyü dinledim, Anadolu'da kim bilir ne acılar yaşandı. O 25 saatlik kayıt, köyüme vefa borcumu artık gerçekten ödemem gerektiğini bir kez daha hatırlattı." dedi.

Belgeselin 4 bölümden oluştuğunu dile getiren Yeter, şunları kaydetti:

"Birinci bölümdeki kayıtlarla bizim öğrendiğimiz yokluk, açlıkla alakalı tanıklıklar var. İnsanlar dağda ot yiyerek hayatlarını devam ettirmişler. 1950'li yıllarda birkaç ayda yaklaşık 50 civarında çocuk hayatını kaybediyor ve sadece kızamıktan. Bu yokluk ve acılar sonrası göç, gurbete gidiş başlıyor. Çünkü insanlar aç, yapacak bir şeyleri yok. İnsanlar keyiflerinden köylerini bırakıp gitmediler. Belgeselin ikinci bölümünde göç eden köylülerin neden geri döndükleri anlatılıyor. Üçüncü bölümde köyümüzde var olan gelenek ve göreneklere yer verildi. Gurbetten dönenlerle beraber bu gelenekler de tekrar hayat bulmaya başladı. Dördüncü bölümde ise gelecekle alakalı köylülerin beklentilerini ifade ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok önemli bir kayıt kalacağını ümit ediyorum. Bunu yaparken en önemli derdim, gayem buydu. İnşallah memlekete hayırlı olur."

Kaynak: AA