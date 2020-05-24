Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler

Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler 112 personelinin duygulandıran bayram mesajları Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Kılınç; "Sosyal mesafeye dikkat ederek bayramı mutlu geçirsinler" Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Kızılkan;

24.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:25

Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler

112 personelinin duygulandıran bayram mesajları

Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Kılınç;

"Sosyal mesafeye dikkat ederek bayramı mutlu geçirsinler"

Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Kızılkan;

"Ailelerimizle görüntülü konuştuk hüzünlü bir bayram oldu"

Paramedik Sabiha Sözer;

"Bizler sizler için sahadayız sizler de bizler için evde kalın"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm yurtta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışan 112 Acil Servis ekipleri; ambulansta, telsiz başında ve koruyucu kıyafetler içinde vatandaşların bayramını kutladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamayla birlikte vatandaşlar uzun bir süre sonra ilk defa Ramazan Bayramını alışılagelmişin dışında evlerinde karşılarken, sağlık çalışanları ise bayram olmasına rağmen ailelerinden uzakta görevlerini ifa ediyor. Eskişehir'de bayramın birinci gününü çalışarak geçiren 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, görev başında vatandaşların bayramını kutladı. Bu bayram; el öpmemeyi, ev içerisinde sosyal mesafeye riayet etmeyi ve kurallara uymayı tavsiye eden 112 ekipleri, gelecek sağlıklı bayramlar için görev başında olduklarını belirttiler.

"Sosyal mesafeye dikkat ederek bayramı mutlu geçirsinler"

Konuyla ilgili konuşan Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Kılınç, bayramda vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istediklerini söyledi. Kılınç, "Biz bu bayram her zamanki gibi yine görevimizin başındayız. Malum, bir Korona süreci var. Eski bayramlar gibi olamayacak, vatandaşlarımız evde kalacak ama bu bayramda biz yine görevimizin başında olacağız. Vatandaşlardan tek ricamız, evde dahi olsalar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bu bayramı mutlu bir şekilde geçirsinler" diye konuştu.

"Bizler sizler için sahadayız sizler de bizler için evde kalın"

Paramedik Sabiha Sözer de, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da işimizin başındayız. Uzun süredir ailelerimizden uzağız. Bu bayram buradayız ama bir avantajımız var. Biz Eskişehir 112 olarak bir aileyiz. Bu yönden şanslıyız. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bizler, sizler için sahadayız, görevdeyiz. Sizler de bizler için evde kalın" ifadelerini kullandı.

"Ailelerimizle görüntülü konuştuk hüzünlü bir bayram oldu"

Görevde olduğu için ailesi ile telefondan görüntülü konuşarak bayramlaştığını aktaran ATT Tuğba Kızılkan ise, "Biz bu yoğun tempoya ve çalışma hayatına alışkınız. Yıllardır hep ailemizden uzaktayız, onlardan ayrı şehirlerdeyiz. Manevi boyutu yüksek olan bir bayram, sokağa çıkma yasağı var. Herkese sağlıklı günler ve iyi bayramlar diliyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, insanlar da buna uyum sağlarsa daha iyi olacağına inanıyoruz. Ailelerimizle, yapabildiğimiz kadar telefondan görüntülü konuştuk. Hüzünlü bir bayram oldu ama yine de mutluyuz" şeklinde konuştu.

Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı Haber
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Gülçin Ergül Çağatay Ulusoy Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Ali Koç Can Bartu Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Futbol Galatasaray
Şu an buradasınız: Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:26:15. #1.14#
title