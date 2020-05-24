Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler 112 personelinin duygulandıran bayram mesajları Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Kılınç; "Sosyal mesafeye dikkat ederek bayramı mutlu geçirsinler" Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Kızılkan;

Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler

112 personelinin duygulandıran bayram mesajları

Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Kılınç;

"Sosyal mesafeye dikkat ederek bayramı mutlu geçirsinler"

Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Kızılkan;

"Ailelerimizle görüntülü konuştuk hüzünlü bir bayram oldu"

Paramedik Sabiha Sözer;

"Bizler sizler için sahadayız sizler de bizler için evde kalın"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm yurtta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışan 112 Acil Servis ekipleri; ambulansta, telsiz başında ve koruyucu kıyafetler içinde vatandaşların bayramını kutladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamayla birlikte vatandaşlar uzun bir süre sonra ilk defa Ramazan Bayramını alışılagelmişin dışında evlerinde karşılarken, sağlık çalışanları ise bayram olmasına rağmen ailelerinden uzakta görevlerini ifa ediyor. Eskişehir'de bayramın birinci gününü çalışarak geçiren 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, görev başında vatandaşların bayramını kutladı. Bu bayram; el öpmemeyi, ev içerisinde sosyal mesafeye riayet etmeyi ve kurallara uymayı tavsiye eden 112 ekipleri, gelecek sağlıklı bayramlar için görev başında olduklarını belirttiler.

"Sosyal mesafeye dikkat ederek bayramı mutlu geçirsinler"

Konuyla ilgili konuşan Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Kılınç, bayramda vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istediklerini söyledi. Kılınç, "Biz bu bayram her zamanki gibi yine görevimizin başındayız. Malum, bir Korona süreci var. Eski bayramlar gibi olamayacak, vatandaşlarımız evde kalacak ama bu bayramda biz yine görevimizin başında olacağız. Vatandaşlardan tek ricamız, evde dahi olsalar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bu bayramı mutlu bir şekilde geçirsinler" diye konuştu.

"Bizler sizler için sahadayız sizler de bizler için evde kalın"

Paramedik Sabiha Sözer de, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da işimizin başındayız. Uzun süredir ailelerimizden uzağız. Bu bayram buradayız ama bir avantajımız var. Biz Eskişehir 112 olarak bir aileyiz. Bu yönden şanslıyız. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bizler, sizler için sahadayız, görevdeyiz. Sizler de bizler için evde kalın" ifadelerini kullandı.

"Ailelerimizle görüntülü konuştuk hüzünlü bir bayram oldu"

Görevde olduğu için ailesi ile telefondan görüntülü konuşarak bayramlaştığını aktaran ATT Tuğba Kızılkan ise, "Biz bu yoğun tempoya ve çalışma hayatına alışkınız. Yıllardır hep ailemizden uzaktayız, onlardan ayrı şehirlerdeyiz. Manevi boyutu yüksek olan bir bayram, sokağa çıkma yasağı var. Herkese sağlıklı günler ve iyi bayramlar diliyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, insanlar da buna uyum sağlarsa daha iyi olacağına inanıyoruz. Ailelerimizle, yapabildiğimiz kadar telefondan görüntülü konuştuk. Hüzünlü bir bayram oldu ama yine de mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA