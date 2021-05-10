Bayram günü oruç tutulur mu? 2021 Ramazan Bayramı 1. 2. ve 3. günü oruç tutuluyor mu? Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet fetvası!

Ramazan Ayı'nda en çok merak edilen konulardan birisi bayram günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayram'ında oruç tutulacak mı? soruları oldu. Peki Bayram günü oruç tutmak farz mı? Bayram günü oruç tutulur mu? Diyanet'e göre Bayram günü oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde.

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BAYRAM GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. günü 13 Mayıs Perşembe günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı günleri:

Arefe Günü : 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi

Bayram namazı 13 Mayıs Perşembe günü kılınacaktır.

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU? (DİYANET)

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

Buna göre Bayram günleri oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Bugünlerde oruç tutmak hoş karşılanmamaktadır.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Kurban Bayramı Arefe gününde oruç tutmak farz değildir fakat Ramazan Bayramı Arefe günü oruç tutmak farzdır. Çünkü Ramazan Bayramı'ndaki arefe günü Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Haliyle 13 Mayıs Çarşamba yani arefe günü oruç tutmak farzdır ve tutulmalıdır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Arife günü ile ilgili:

"En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.