Bayram gecesi duası! Ramazan Bayramı gecesinde yapılacak dualar nelerdir? Bayram gecesi ibadetleri!

Bu gece mübarek Ramazan Bayramı gecesidir. Bu noktada müslümanlar Bayram Gecesi duası ve Bayram Gecesinde okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bayram gecesinde uzun bir dua etmek isteyen milyonlarca vatandaş, Bayram Gecesi okunacak dualarla ve yapılacak ibadetlerle bu kutsal geceyi en kıymetli şekilde geçirmeye çalışacak. Bayram gecesi duası nedir nasıl yapılır? Sizler için en iyi Bayram gecesi dualarını araştırdık!

Alimler, Bayram Gecesi Kur'an-ı Kerim okumayı, nafile namaz kılmayı ve ibadet etmeyi tavsiye ettikleri gibi bol bol dua etmeyi de tavsiye etmişlerdir. Peki, Bayram gecesi duası nedir? Bayram gecesi uzun ve kısa dua var mı? Bayram gecesi nasıl dua edilir? Bayram gecesi dualarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bayram gecesi duası! Ramazan Bayramı gecesinde yapılacak dualar nelerdir? Bayram gecesi ibadetleri!

BAYRAM GECESİ DUASI NASIL YAPILIR?

Ramazân-ı Şerîf orucu tutanların bayram gecesinde Ca'fer-i Sâdık (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen şu duâyı yapmaları da müstehap sayılmıştır:

Duâ:

"Ey benim Rabbim olan Allâh! Ey Kur'ân'ı indiren! İşte kendisinde Kur'ân indirilmiş olan Ramazan ayı şu anda bitmiştir. Ey Rabbim! Ey bütün âlemlerin Rabbi! Bu gecenin fecri doğarak Ramazan çıkarken Sana kavuşacağım günde kendisiyle bana azâb etmeyi dileyeceğin bir günahımın kalmasından Senin keremli Zâtın'a sığınırım." Âmîne!

(Kaynak : İbnü'l-Cevzî, Kitâbu'n-Nûr fî fezâili'l-eyyâmi ve'ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Nâfiz Paşa, rakam:329, verak:24)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

(Kaynak : cubbeliahmethoca.com.tr)

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYETLER

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara Sûresi 185)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Sûresi 186)

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184)

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. (Bakara Sûresi 196)

RAMAZAN BAYRAMI İLE İLGİLİ HADİSLER

Ramazan-ı şerif Ayının son günü ile bayramın ilk günü arasındaki geceye Ramazan bayramı gecesi denir

Hadis-i şerifte şöyle geçmektedir:

-(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ibadetle ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez ) [İbni Mace, Taberani]

-(Rahmet kapıları dört gece açılır O gecelerde yapılan dua, edilen tövbe red olunmaz Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi )

-Hz Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gitti, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüp, destan söylüyorlardı Hz Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle birşeyin yapılmasının uygun olmayacağını söyleyerek, kendilerinin susmalarını söyledi Peygamber efendimiz, Hz Ebu Bekir'e, (Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır Bayram, sevinç günleridir) buyurdu (Buhari)

-Kimseye darılmamalı, eğer dargınlık olduysa, 3 günden fazla sürmemeli Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Din kardeşiyle 3 günden çok küs kalmak caiz değildir Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip kendisinin hatırını sormalıdır O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar Selamını almazsa günaha girer Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur )[Ebu Davud].

[İsfehani]

-(Şu beş gecede yapılan dua asla geri çevrilmez Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi ) [İbni Asakir] Bayramda erkenden kalkmak, gusül abdesti almak, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı mümin kardeşlerine güler yüzle selam vermek, fakirlere çokça sadaka vermek, dargın olanları barıştırmak, akrabayı, Müslüman kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye vermek sünnettir.