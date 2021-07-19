Bayram alışverişinde dolandırılan yaşlı adama zabıta sahip çıktı
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Bayram alışverişinde dolandırılan yaşlı adama zabıta sahip çıktı

Bayram alışverişinde dolandırılan yaşlı adama zabıta sahip çıktı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, bayram alışverişi yaparken 'Köyün imamı arabada bekliyor.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, bayram alışverişi yaparken 'Köyün imamı arabada bekliyor. Eczaneden ilaç alacakmış. Senden 300 TL istiyor' yalanıyla 300 lira dolandırılan Ali Karakılıç'a (90), belediyenin zabıta ekipleri sahip çıktı. Aralarında 300 lira toplayan zabıtalar, parayı Karakılıç'a teslim etti.

Selcen Mahallesi'nde yaşayan Ali Karakılıç, alışveriş yapmak için bu sabah ilçe merkezine gitti. Buradaki pazar yerinde alışveriş yapan Karakılıç'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi "Sizin köyün imamı arabada bekliyor. Eczaneden ilaç alacakmış. Senden 300 TL istiyor" dedi. Karakılıç, bunun üzerine bu kişiye yanındaki 300 lirayı çıkarıp verdi. Karakılıç, olaydan yaklaşık 1 saat sonra mahallesinin imamıyla karşılaşınca dolandırıldığını anladı. Çal Belediyesi zabıtası ekiplerinin de yardımıyla polis merkezine giden Karakılıç, şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Zabıta ekipleri, bayram alışverişi için geldiği pazar yerinde mağdur olan Ali Karakılıç için aralarında 300 TL toplayıp, teslim etti. Zabıta ekiplerine teşekkür eden Karakılıç, "Belediye zabıtalarından Allah razı olsun. Bayrama parasız girecektim. Dolandırıcı beni dolandırdı, belediye çalışanları ise, teselli etti. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi


Bayram alışverişinde dolandırılan yaşlı adama zabıta sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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