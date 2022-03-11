Bayraklı'nın 'Mandolin Orkestrası' büyüledi

BAYRAKLI, İZMİR (Bültenler) - Dünyaca ünlü Şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşen konser uzun süre ayakta alkışlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlklerin orkestrasını bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Mandolin Orkestramız konserlerine devam edecek" dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Türkiye'de, bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan

'Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası' ilk kez seyirci karşısına çıktı. TOBAV iş birliğiyle Bayraklı Belediyesi bünyesinde yeniden bir araya gelen sanatçılar, birbirinden değerli eserleri Bayraklılı müzikseverler için seslendirdi. Sanatçıların performansı dinleyenleri büyüledi. Şef Lalecan Özay Muzaffer yönetimindeki konserin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü şef Gürer Aykal üstlendi. Aykal sahneye çıktığı anda, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, gecenin finalini İzmir Marşı'yla yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Şef Gürer Aykal başta olmak üzere emeği geçenlere ve sanatçılara plaket ile çiçek takdim etti.

MANDOLİNİ YENİDEN SEVDİRECEĞİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Belediye bünyemizde TOBAV iş birliğiyle 'Mandolin

Orkestrası'nı yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda ilklerin orkestrasını vatandaşlarımızla buluşturduk ve sanatseverlerin ilgisi bizi çok memnun etti. Sanatçılarımıza ve dünyaca ünlü Şef Gürer Aykal'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Konserlerimizi sürdürmeyi, turne programlarıyla mandolini herkese sevdirmeyi planlıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARINIZA MANDOLİN AŞILAYIN

Sanatıyla Türkiye'yi dünyaya tanıtan ünlü Şef Gürer Aykal, "Dilerim; çocuklarınıza mandolini

aşılarsınız. Ben de mandolinle başlamıştım ve mandolinin ayrı bir yeri var. Büyük emekler sonucu ilk konserle burada karşınızda olmak mutluluk verici. Bize bu imkanı sağlayan başkanımız Serdar Sandal'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi.

İLK KONSER HEYECAN VERİCİYDİ

TOBAV İzmir Şube Başkanı Hale Gökalp Sezer, "İlk konserimiz çok heyecan vericiydi. Gönüllü

orkestranın bir araya gelerek büyük fedakarlıklarla, büyük emeklerle ortaya çıkardığı bu eşsiz müzik dinletisiyle sizinle birlikte olmak bizim için çok anlamlıydı. Bize bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız Serdar Sandal başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu'ndaki konsere Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Necati Şahin, TOBAV İzmir Şube Başkanı Hale Gökalp Sezer, Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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