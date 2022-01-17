Bayraklı'dan 'çocuk haklarına' uluslararası destek

Çocuk haklarının korunması ve cinsel istismarın önlenmesi adına çalışmalar yürüten BayraklıSözleşme, 'Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması' ilkelerini kapsıyor ve yerel yönetimlere proje geliştirme imkanı tanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü kötülükten korumakla yükümlüyüz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız" dedi.

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILACAK!

Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti ilkesiyle çocuklara ve gençlere yönelik projeler üreten Bayraklı

Belediyesi, çocuk haklarını güvence altına almak ve çocuklara yönelik cinsel istismarı engellemek adına yürüttüğü çalışmaları Avrupa düzeyine taşıdı. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve uluslararası çerçevede kabul gören Lanzarote Sözleşmesi'ni imzalayan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda yeni projeler üretmek için de harekete geçti. Hayata geçirilecek sosyo-kültürel eğitim projeleri ile çocuklara yasal hakları anlatılacak, istismarın önüne geçmek adına farkındalık çalışmaları yapılacak. Gerçekleştirilecek her yeni projede, çocukların üstün yararı gözetilecek.

"MÜCADELEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın haklarını savunmak ve onları her türlü istismara karşı korumak bizim asli görevimiz. Biz Bayraklı'yı, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseltmek istiyoruz. Bu doğrultuda da onlara saygı duymayı öğrenmeli, taleplerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmeli, adımlarımızı ona göre atmalıyız. Bu kapsamda sürdürdüğümüz mücadeleyi güçlendireceğiz" dedi.

LANZAROTE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Avrupa Konseyi tarafından "Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması amacıyla hazırlanan sözleşmedir. Lanzarote Sözleşmesi'nin amacı, çocukların cinsel istismara maruz kalmalarını önlemek ve bunun için politikalar geliştirmek, istismara maruz kalan çocuğu koruma altına almak. 146 ülke tarafından imzalanan ve 29 ülke tarafından onaylanan sözleşmenin maddeleri çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları korumayı, çocuklar açısından adaleti sağlamayı ve suç faillerine cezai takibat açmayı içeriyor.

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