Bayraklı'da 'Sevgililer Günü' kutlaması

14.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:08

Bayraklı Belediyesi, Sevgililer Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Merkezi noktalarda süslemeler yapılırken, sevgililere özel hediyelik ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş'un da katıldığı "Tango Gecesi" ise renkli görüntülere sahne oldu.



Sevgililere özel etkinliklerle ilçe sakinlerini farklı organizasyonlarda bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, bir dizi etkinlikle Sevgililer Günü'nü kutladı. Kadın Kooperatifi üyeleri hediyelik eşya stantları açtı. El emeği göz nuru ürünlerin görücüye çıktığı stantlarda sevgililere özel hazırlanan el işleri, takı, tasarım ve ev aksesuarı gibi ürünler satışa sunuldu. Öte yandan üç noktadaki stantlar ve eski vapur iskelesi, Sevgililer Günü temalı dekoratif ürünlerle süslendi.



'Tango' geceye renk kattı



Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sevgililer Günü Tango Gecesi' de büyük ilgi gördü. Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe katılan Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, eğitmenlerden mini bir tango dersi aldı. Tango Atölyesi'ni ilgiyle izleyen katılımcılar, gece boyu eğlenceli anlar yaşadı. Gecenin sonunda Caminito Art Dans Akademisi ve Bayraklı Belediyesi Modern Dans kursiyerlerinin sunduğu gösteri beğeni kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA