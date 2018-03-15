Bayraklı'da 18 Mart Anısına Unutulmaz Etkinlik

Bayraklı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferini unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Şehitlerin canlandırmalarla, şiirlerle anıldığı, tiyatro ve halk müziği korosu gösterileriyle Çanakkale Zaferinin anlatıldığı duygu dolu etkinlikte halk oyunları ekibi de danslarıyla geceye renk kattı.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Bayraklı Belediyesi tiyatro, Türk Halk Müziği ve halk oyunları ekipleri ortak gösteriyle seyirci karşısına çıktı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra başkan yardımcıları, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama programı kapsamında hazırlanan gösteri izleyenlerin tüylerini diken diken ederken salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye Destanı" şiirinden tiyatroya uyarlanan ve Kerem Yalçın'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda ulusal kurtuluş mücadelesi dönemi konu edildi. İzleyenleri o yıllara götüren ve çekilen zorluklar karşısında gözleri yaşartan bir başarı hikayesi yazan kahraman askerlerin canlandırmalarıyla güç şartların yeniden yaşatıldığı etkinlik büyük beğeni topladı. Türk halk müziği korosu şefliğini Zeynel Demir'in yaptığı gecede halk oyunları ekibi de Hüseyin Keç yönetiminde sahne aldı.

"Bu topraklar kolay kazanılmadı"

Uzun süre ayakta alkışlanan gösteri sonrası sahneye çıkan ve Bayraklı'da düzenlenen bu anlamlı etkinliklerden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı, "Bu gece çok duygulandık. Yıllarca geriye gittik. Bu gibi anlamlı günleri Bayraklı'da yaşatan başkanımız Hasan Karabağ'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Yıllar önce atalarımız can verdi bu topraklar için biz de bunu kaybetmemek adına bir ve beraber olmak zorundayız" dedi.

"Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise "29 Ekim etkinliklerinden yola çıkarsak, o etkinlik sonrasında aldığımız mesajlar aslında bu ülkede laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşatılması, korunması ve onun için mücadele edilmesi gerektiğini düşünen yüz binler, milyonlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Topuyla, tüfeğiyle bizi yıkamayanlar Kurtuluş Savaşında, Çanakkale'de. Şimdi din eksenli siyasi organizasyonlarla ve ırkçı bir takım örgütlenmelerle bizi bölmeye çalışıyorlar. Bizim harekete geçmemiz lazım. Sessiz kalmayalım, boyun eğmeyelim. Cumhuriyeti yıktırmayalım. Bu cumhuriyet yıkılamaz. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Ne mutlu laikim diyene, ne mutlu cumhuriyetçiyim diyene, ne mutlu Atatürkçüyüm diyene, ne mutlu Türkiyeliyim diyene" diye konuştu. Salonu dolduran vatandaşlar daha sonra elerindeki Türk Bayraklarını sallayarak, hep bir ağızdan İzmir ve 10. yıl marşlarını coşkuyla söyledi. - İZMİR