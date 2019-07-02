Bayraklı 5 yıllık stratejik planını hazırlıyor

Bayraklı Belediyesinde stratejik plan bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bağımsız denetçi Dr. Kadir Timur Türkan tarafından yapılan sunumda ilgili personele Bayraklı'da yapılacak proje ve hedeflerin stratejik plan olarak nasıl hazırlanacağı konusunda bilgi verildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 'Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı' vizyon projesi başta olmak üzere Bayraklı'ya yeni kent kimliği kazandırılması ve potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bayraklı Belediyesi meclis salonunda düzenlenen ve ilgili belediye başkan yardımcıları, müdür ve personellerin katıldığı toplantıda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hedeflerini olabildiğince yüksek tutacaklarını ifade ederek, "Eğitimden asla taviz vermeyeceğiz. Bu kentte eğitim ihtiyaçları karşılanmadı diye hiçbir çocuk eğitim ve öğretim sürecinden mahrum bırakılmayacak. Etnik inancı, siyasal kimliği ne olursa olsun, kim olursa olsun, eğer bir çocuğumuz bu nedenle okula gidemiyorsa; bu koltuklar benim gibi hepinize haram olsun. Bu kadar net" diye konuştu.

"Bu kentin marka olmasını istiyoruz"

Önümüzdeki 5 yılın yol haritasını belirleyecek stratejik planın önemini vurgulayan Sandal,"5 yılı nasıl planlayacağımız bu belgenin tamamında yer alsın, biz de yıllık performansımızı bununla birlikte ölçebilelim. O yüzden kes, kopyala, yapıştır veya bunun gibi farklı uygulamaların tamamı bugün itibarıyla bizim belediyemizde rafa kalkmış durumda ve bunun sonuna kadar arkasında duracağız. Stratejik planın doğru oluşması için konunun bütün paydaşlarının talepleri doğrultusunda ortaya bir vizyon belgesi koymaya çalışacağız. Bizim derdimiz, amacımız belli. Bu kentin temel sıkıntıları var. Öncelikle bu kentin marka olmasını istiyoruz. Bayraklı'yı Karşıyaka'nın, Bornova'nın gölgesinde sıkışmış bir kent görünümünden çıkarıp, İzmir, Türkiye ve dünyanın bildiği bir marka kent yapacağız. Burada gerekli bilgilere, kentin tarihi, doğası, temel ihtiyaç duyduğumuz bütün değerlere Bayraklı'da sahibiz" dedi.

Doğançay'a çocuk ve gençlik köyü

Bayraklı'nın dünya çocuk ve gençlik merkezi olması için ne gerekiyorsa yapılacağını duyuran ve gençliğe her koşulda destek olunacağını dile getiren Başkan Sandal,"İhtiyaç duyduğumuz şey; elimizin altında zaten. Elimizde iki milli bayramımız var. 23 Nisan ve 19 Mayıs. Her iki bayramı referans alacağız. O yüzden önümüzdeki yıllarda bu kutlamaları daha farklı yapacağız. Dünyanın çocuklarını Bayraklı'ya taşımak istiyoruz. İstiyoruz ki; o çocuklar dertlerini, kederlerini, tasalarını, gelecekle olan beklentilerini oluşturulacak minik parlamentolarda dile getirsinler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu çalışmaları Bayraklı'dan gerek basın, gerekse sosyal medya yoluyla dünyanın tamamına yayılsın. İstiyoruz ki; buraya gelip konaklasınlar, spor kompleksleri içinde ilerde belki mini olimpiyatlara vesile olabilecek adımları birlikte atalım. TÜBİTAK benzeri bilimsel faaliyetleri gençlerimiz gelip, Bayraklı'da yapsınlar istiyoruz. Doğançay'da 150 dönüm arazimiz var. Orayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber çocuk ve gençlik köyü yapacağız. Bunları yaparken kenti, dünyaya entegre etmekle ilgili sıkıntılar var. Bir kentten söz edin Meydanı, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı, sineması, tiyatrosu, alışveriş yapabileceği mekanları yok. Tüm bunları el birliğiyle çözmemiz lazım. 5 bin yıllık tarih duruyor ve önünden gelip geçiyoruz. Smyrna'yı stratejik planımıza dahil edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

Porsuk Çayı modeli

Eskişehir'de ıslah edilerek, sosyal donatı alanına dönüştürülen Porsuk çayı gibi Bayraklı'nın da potansiyeli olduğunu sözlerine ekleyen Sandal,"Bornova ve Laka derelerimiz var. Buraları Porsuk çayı gibi farklı sosyal donatı alanlarına dönüştürmemiz lazım. Bu kapsamda kentin ana kavşaklarını, Cumhuriyet ve Atatürk, Smyrna ve efe ana temalarından oluşan heykellerle süsleyerek, yeni çevre düzenlemeleri yapacağız. Çocuk ve gençlik kenti merkezi dediğiniz zaman kentsel altyapıyı da düzenlemek oldukça önemli. 'Ben dünya kentiyim' demekle dünya kenti olmuyorsunuz. Demir yolunun ve ana caddenin yer altına alınması gibi büyük meselelerimiz var. Biz ufak ufak stratejik hedefler koyup, bu hedefleri başarabiliriz de ama biz hedeflerimizi olabildiğince yüksek tutacağız. Dünya çocuk ve gençlik kenti noktasında kararlıyız. İlgili bütün arkadaşlarımızın, adaylık sürecinde hazırladığımız projelerin tamamını gözden geçirmelerini ve tamamının stratejik plana yansımasını istiyoruz" dedi.

Mahallelerde kreşler açılacak

Başkan Sandal sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kenti çocuklar, kadınlar ve gençler üzerinde yükselteceğiz. Eğitim olmazsa olmazımız. Eğitimden asla ödün vermeyeceğiz. Asıl planlamamızda olmayan kreş meselesi konusunda da ne gerekiyorsa yapacağız. Çamkıran hizmet binamızı İzmir'in en önemli, en güzel kreşlerinden birine dönüştüreceğiz. Arkadaşlar bununla ilgili çalışıyor. Aynı şekilde Postacılar'da inşa edilen yeni binada da çalışmalar sürüyor. Büyükşehirde resmi işlemler tamamlandıktan ve Ekrem Akurgal Spor Kompleksini belediyemize aldıktan sonra sporsal faaliyetleri oraya taşıyacağız. Orada oluşan alanı da kreş olarak değerlendireceğiz. Benzer şekilde Muhittin Erener Mahallesindeki kurs düzenlenen alanın da fiziki şartlarına bakıyoruz. Orayı da kreşe dönüştüreceğiz. Eğitim meselemizin altında yatan şey sadece kreş değil. Sadece 3-6 yaş aralığındaki çocuklarımızın çağdaş dünyaya uygun eğitim almalarıyla ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizim cumhuriyetten ve Atatürk'ten anladığımız bu. Bu kentte eğitim ihtiyaçları karşılanmadı diye hiçbir çocuk eğitim ve öğretim sürecinden mahrum bırakılmayacak. Etnik inancı, siyasal kimliği ne olursa olsun, kim olursa olsun, eğer bir çocuğumuz bu nedenle okula gidemiyorsa; bu koltuklar benim gibi hepinize haram olsun. Bu kadar net. Belediyenin böyle bir kaynağı ve gücü var. Bunu yapabiliriz." - İZMİR

Kaynak: İHA