Bayrak Sevgileri ile Ünlü Olan Meslek Liseliler Ödüllendirildi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde geçtiğimiz 10 Kasım sabahı okullarına giderken ipe dolanmış halde gördükleri Türk Bayrağını el ele vererek düzelten ve bu sırada farkedilmeden görüntüleri alınarak sosyal medyaya taşındıktan sonra ünlü olan öğrenciler ödüllendirildi.



Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü 10. Sınıf öğrencilerini öğrenim gördükleri okullarında ziyaret eden görüntüleri kaydederek sosyal medyaya taşıyan Ümit Vural, öğrencileri kutladı. Nazilli'nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Uzun Çarşı Kuzey girişindeki ipe dolanmış Türk Bayrağını düzeltirken yakalandıkları görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekoru kıran öğrencileri okul müdürlerinin yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'da ödüllendirdi. Uzun Çarşı esnafının da kucakladığı öğrencilere hem sosyal medyada hem de telefonlarla tebrik yağıyor.



"Bayrağımızı çok seviyoruz"



10. Sınıf öğrencileri Ömer Alkan, Mehmet Ergen ve Mehmet Özen, "Okula giderken arkadaşlarla bayrağın ipe dolandığını gördük. Birbirimizin üstüne çıkarak bayrağımızın görünüşünü düzelterek tekrar dalgalanmasını sağladık. Biz o bayrak dalgalansın diye az şehit vermedik. O yüzden kanımızın son damlasına kadar o bayrağımız dalgalanacaktır. Bayrağımızı çok seviyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz bayrakla meşgul olurken bir ağabeyimiz videomuzu çekmiş ve sosyal medyada yayınlamış. Bizim de haberimiz yoktu. Arkadaşlardan duyduk. Hiç bilmediğimiz insanlar arıyordu ve teşekkür ediyorlardı bize. Biz sadece bize yakışanı yaptık. Okul müdürümüz, belediye başkanımız duymuş. Bizlere teşekkür ettiler" dedi.



"Önce bayrağımızı indirecekler sandım"



Nazilli Devlet Hastanesine hasta getirdikten sonra kahvaltılık almak için uzun çarşının karşısına aracını parkettiğini ve aracında beklerken öğrencilerin bayrakla ilgilendiğini görünce bayrağı indirecekler düşüncesi ile cep telefonunun kamerasına sarılarak olayı görüntülediğini ifade eden Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi esnaflarından Ümit Vural, "Görüntüleme amacım onları belgelemekti ama bayrağı düzelttiklerini görünce çok duygulandım. Çekimimi bitirdikten sonra yanlarına giderek teşekkür etmek istemiştim ama ben karşıya geçene kadar gözden kayboldular. Ben de çektiğim görüntüyü sosyal medyada paylaştım. Daha sonra televizyonlarda aynı çocukları izleyince tanışmak için okullarına geldim. Gerçekten her birisini, ailelerini ve öğretmenlerini kutluyorum. Türk Milletine yakışan birer delikanlı olmuşlar" dedi.



Başkan Alıcık duyarlı öğrencileri makamında ağırladı



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, duyarlı öğrencileri Belediye Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir'den MOBESE kameralarından tesadüfen gördüğünü belirttiği öğrencileri buldurarak makamına davet etti. Alıcık, Nazilli Endüstri Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Ömer Alkan, Mehmet Ergen ve Mehmet Özen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Şube Müdürü Latif Akgün, Okul Müdürü İsmail Şimşek, Müdür Yardımcısı Mesut Selek ve o anları görüntüye alarak sosyal medyada paylaşan Ümit Vural'ı makamında ağırladı. Öğrencilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür eden Başkan Alıcık, "Çocuklarımız bayrağı düzeltirken çekilen kamera görüntülerini izledik. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğrencilerimizi bulmasını istedik. Pırıl pırıl 3 gencimizle bu vesile ile tanışmış olduk. Türk evladı olarak kendilerine yakışanı yaptılar. Onların alınlarından öpüyorum" dedi.



Koçyiğit'ten Alıcık'a teşekkür



Başkan Alıcık'a kendilerini ağırladığı için teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit de, "Bu milletin göstermiş olduğu bir güzellik. Çocuklarımızın mayaları ailelerinden, atalarından geliyor. Bu güzellik bizi mutlu etti. Ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.



Yaklaşık bir saat süren sohbetin sonunda öğrencilerle ve o anı kaydederek ölümsüzleştiren Ümit Vural'la hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık, kendilerine Türk bayrağı, saat ve Nazilli Belediyespor forması hediye etti.



Çifte sevinç yaşadılar



Öğrencilerin okulunda da büyük sevinç yaşanırken bu sabah ders öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürünün ziyareti ile büyük gurur yaşayan öğrencilere ödüller verildi. Okulun tüm öğrencileri ve öğretmenler önünde sahneye alınan öğrencilerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yapılan 19. Balkan Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Aydınlı Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcuları Nurullah Can Uçak Balkan şampiyonu olurken, İsmail Koruk ise Balkan ikincisi olmuştu. Okulun 11. Sınıf öğrencisi İsmail Koruk da aynı törende ödül aldı. Balkan Şampiyonu Nurullah Can Uçak'ın da geçtiğimiz yıl aynı okuldan mezun olduğu belirtildi. - AYDIN