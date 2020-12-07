Baykar: "Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır"

-Bayraktar Mini İHA'nın anlatıldığı tanıtım videosu ANKARA - Baykar A.Ş, sosyal medya hesabından Bayraktar Mini İHA'nın yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı. Baykar A.Ş'nin mesajında "Mini İHA'dan insansız savaş uçağına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz.

Milli İHA serüvenimizin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır!" bilgi notu yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı