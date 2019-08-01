Bayırköy'de elektrik hatları yer altına alınıyor

Bilecik'in Bayırköy beldesinde cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliği oluşturan elektrik hatları yer altına alınıyor.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilecik OEDAŞ firmasının 2019 yılı çalışma programı çerçevesinde beldemizdeki, Gazi Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali, İnönü ve İstanbul Caddesi ile Cevizli Sokak,1-2-10-13-16 ve 17. sokaktaki elektrik hatları yer altına alınmaya başlandı. Beldemizdeki olumsuz hava koşullarında sık sık kesilen elektriğin önüne geçilecek. Daha temiz caddelere kavuşulacağız ve aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde ilave aydınlatmalar dikildi. Yer altına alınan hatlardan elektrik alan abonelerin bağlantı kabloları da yenilendi. Bayırköy'ümüzü daha modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA