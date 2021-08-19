Bayırköy Belediyesi, Köyceğiz'e 4 tonluk su tankeri hibe etti
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Bayırköy Belediyesi, Köyceğiz'e 4 tonluk su tankeri hibe etti

Bayırköy Belediyesi, Köyceğiz'e 4 tonluk su tankeri hibe etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayırköy Belediyesi, Köyceğiz'e yangınlara karşı kullanılmak üzere 4 tonluk su tankeri hibe etti.

Bayırköy Belediyesi, Köyceğiz'e yangınlara karşı kullanılmak üzere 4 tonluk su tankeri hibe etti.

Ege Bölgesinde çıkan yangınlarda etkilenen Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çandır köyüne, yangınların soğutulması işlemlerinde ve ileride çıkabilecek yangınları önlemek için 4 tonluk su tankeri hibe edildi. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ünal ile birlikte Çandırlı köyüne giderek, Köy Muhtarı Salih Yukarlı'yı ziyaret etti. Başkan Yaman, geçmiş olsun dikellerini ileterek, yangınların soğutulması işlemlerinde ve ileride çıkabilecek yangınları önlemek için 4 tonluk su tankeri hibe etiklerini söyledi. Yaman, "Bizimle yakından ilgilenen kıymetli muhtarımıza bu olaya vesile olan Serdar Aydın kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim bu tür felaketlerden bizleri korusun inşallah" dedi. - BİLECİK

Bayırköy Belediyesi, Köyceğiz'e 4 tonluk su tankeri hibe etti
Bayırköy Belediyesi, Köyceğiz'e 4 tonluk su tankeri hibe etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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