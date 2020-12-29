Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi

29.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:19
Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki kırsal mahallelere adeta çıkarma yaparak bir günde 9 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki kırsal mahallelere adeta çıkarma yaparak bir günde 9 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahalleleri merkez mahallelerden ayırmayarak hizmet götüren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pandemi nedeniyle bir süredir yapamadığı kırsal mahalle ziyaretlerine pandemi kuralları çerçevesinde devam ediyor. Baydilli bir günde dokuz tane kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu ve taleplerini dinledi. Akıncı, Sarım, Karataş, Geçit, Överler, Beğendik, Çiftekemer, Tatburç ve Kızılburç kırsal mahallelerini ziyaret eden Başkan Metin Baydilli. mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini dinledi, köylerde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Baydilli'ye belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Baydilli, "Kırsal mahallelerimiz de mezralarıyla birlikte bizim hizmet alanımızda yer alıyor. Biz merkeze yaptığımız hizmetleri kırsala da yapacağımızı her yerde belirtiyoruz. Kırsalımızda köy içi yollarımızı bitirdik, 17 tane sentetik çim saha kazandırarak kırsaldaki gençlerimizin spor yapmasına katkı sağladık. Ayrıca mahallelerimizin çoğuna çok amaçlı salonlar kazandırdık. Nüfusu fazla olan mahallelerimizden başlayarak kilitli parke döşemesi de gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar kırsalda 90 bin metrekare kilitli parke döşemesi gerçekleştirdik. Yani kırsalımıza hizmetin en iyisini getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bugün de pandemi nedeniyle bir süredir ziyaret edemediğimiz kırsal mahallelerimizi ziyaret etmek ve vatandaşlarımızla buluşmak istedik. Sağ olsunlar kırsaldaki vatandaşlarımız bizi güzel karşıladılar, sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Misafirperverlikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Öznur Çalık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Enis Arıkan Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi | Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:28:46. #1.14#
title